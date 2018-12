Mourinho é 'o cara' para recuperar o Manchester United, garante Nani

O ex-jogador dos Red Devils acredita que a equipe de Old Trafford tem o homem certo no comando, apesar de seu início de campanha conturbado

Nani, ex-jogador do Manchester United e atual jogador do Sporting, afirmou que seu compatriota Jose Mourinho é o homem certo para mudar as coisas no Manchester United.

“Tenho certeza de que, se houver um técnico capaz de mudar as coisas e colocar o clube no caminho certo, é Jose”, declarou Nani à Goal. “Como Sir Alex, ele tem carisma e um caráter muito forte. Esses elementos são fundamentais para o sucesso”.

Após terminar a temporada 2017/18 em segundo lugar, era esperado que a equipe de Old Trafford melhorasse o seu desempenho para 2018/19, mas Mourinho e sua equipe estão encontrando dificuldades ainda maiores.

Discussões contínuas entre o técnico, jogadores e clube têm sido tema de manchetes já há algum tempo, mas Nani afirma que o português é a pessoa certa para o cargo.

Questionado sobre as diferenças entre o United de Mourinho e o de Sir Alex Ferguson, o jogador contesta: “É difícil dar uma resposta porque só posso falar sobre minha experiência com Ferguson. Eu só tenho uma visão de fora sobre o United de Mourinho. Não é justo comparar porque estamos falando de momentos diferentes na história do clube. José chegou ao United depois de um período sem vitórias e já ganhou alguns títulos, incluindo a Europa League”.

“Obviamente, o objetivo é ser campeão da Premier League, mas a competição é feroz. Embora no ano passado o United conseguiu terminar em segundo lugar, esse ano não está sendo como o esperado”, acrescentou Nani.

Os Red Devils visitarão o líder Liverpool para o clássico deste domingo (16), pela 17ª rodada da Premier League.