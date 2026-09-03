José Mourinho, técnico do Real Madrid, enviou uma mensagem a Manuel Pellegrini, seu colega no Real Betis e adversário na próxima partida do Campeonato Espanhol, carregada de certo tom de reconciliação após as divergências que envolveram ambos no passado.

Mourinho se prepara para comandar o Real Madrid diante do anfitrião Real Betis na noite desta sexta-feira, pela quarta rodada de LaLiga, antes de iniciar sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa na terça-feira, com um confronto duro contra a Inter de Milão.

Ao ser questionado sobre as divergências entre ele e Pellegrini, Mourinho disse: "Eu não culpo ninguém por nada, porque não podemos voltar ao passado. Mas às vezes você diz palavras e depois se sente um idiota, e sente que errou".

E acrescentou na coletiva de imprensa cujos detalhes o jornal "As" divulgou nesta quinta-feira: "No passado, eu disse algumas palavras muito estúpidas a respeito dele, e depois paguei caro por isso".

Mourinho ressaltou que resultados obtidos durante sua passagem pelo Chelsea influenciaram a disputa pelo título do Campeonato Inglês conquistado por Pellegrini com o Manchester City, antes de relembrar outra situação que os uniu em uma partida amistosa entre Betis e Roma.

Ele disse: "Em um dos amistosos entre Betis e Roma, por causa de decisões da arbitragem, nos vimos jogando com sete jogadores. E Pellegrini disse que não iriam tentar nos massacrar, e deixaram o placar como estava, que era 3 a 1, aproximadamente. Eles poderiam ter feito 8 gols".

E concluiu: "Ele é um grande treinador e um exemplo como pessoa, e eu gosto muito dele. Amanhã haverá um abraço antes da partida e depois dela, e então começaremos o confronto".

Leia também:

Ligação de 3 minutos: Mourinho revela os bastidores da saída de astro do Real Madrid

Mourinho abre fogo contra seu jogador: acúmulo de erros é inaceitável

Sobre o confronto com o Real Betis, Mourinho afirmou que sua equipe está obrigada a apresentar uma grande atuação para voltar com o resultado desejado.

Ele disse: "Precisamos ser uma grande equipe, senão não venceremos. O Betis é um time muito bom, e os resultados recentes do Real Madrid ali confirmam o quanto é difícil conquistar a vitória. Se você quer vencer, tem que estar no seu melhor nível, e não há outra opção".

Vou assistir à liga norte-americana por causa de Messi

O técnico do Real Madrid abordou o assunto de Lionel Messi, astro do norte-americano Inter Miami, após sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção da Argentina.

Ele disse: "Falar sobre Messi é algo complicado, pois não há muito o que dizer, e não existem palavras que descrevam sua qualidade como jogador".

E acrescentou: "Ele chegou à Copa do Mundo com 38 ou 39 anos, e vimos o que apresentou. É um daqueles jogadores dos quais você sentirá falta. Talvez tenhamos que assistir a algumas partidas da liga norte-americana para aproveitar seus últimos anos, embora seja uma competição de que não gosto muito".

E prosseguiu: "Há jogadores dos quais você sempre sente falta, e Messi é um desses jogadores para a nossa geração".

Oportunidade constante para os talentos da academia

Mourinho afirmou que os jogadores da academia do Real Madrid terão oportunidades ao longo da temporada, diante da pressão dos jogos, das lesões e das suspensões.

Ele disse: "Acompanhamos todos com grande interesse, até mesmo aqueles que não treinaram diretamente comigo. Foi feito um trabalho excelente nos últimos anos, e o resultado é a ascensão de jogadores ao time principal, além do grande dinheiro que o Real Madrid faturou com as transferências de alguns jogadores".

E acrescentou: "Com o desenrolar da temporada, e com a existência de suspensões e lesões, as oportunidades sempre virão. Passei a conhecê-los melhor, e temos contato diário com os responsáveis pela academia. Não posso convocar todos, mas todos eles podem sonhar em chegar ao time principal".

Também confirmou que o jovem recém-chegado Sergio Martínez estará na lista da equipe diante do Betis, ao lado de vários jogadores da academia, considerando que a presença deles com o time principal representa um passo importante em seu desenvolvimento.

Modric e um acordo que não se concretizou

Mourinho relembrou suas lembranças com o astro croata Luka Modric, apontando que a contratação dele em uma época anterior foi algo difícil por causa das negociações com a diretoria de seu clube.

Ele disse: "Nós o queríamos muito, mas negociar com Levy era quase impossível. Acompanhávamos o negócio durante nossa estada nos Estados Unidos, e em um dia ele estava perto de assinar, no dia seguinte não, e depois a coisa voltava novamente".

E acrescentou: "O Real Madrid estava prestes a dizer que era impossível, mas o jogador queria vir. Era o jogador ideal, porque ele consegue jogar na posição de 6, 8 ou 10".

Mourinho encerrou sua fala com um sorriso: "Vocês me mataram por vários meses, mas depois Modric calou todo mundo".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

