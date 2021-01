Mourinho critica trio do Tottenham por festa de ano novo

Sergio Reguilón, Erik Lamela e Giovani Lo Celso foram vistos juntos em festa de final de ano, desrespeitando os protocolos contra a Covid-19

Fim de ano costuma ser época de festas, mas não em 2020 - por conta da pandemia, claro. Mesmo assim, Sergio Reguilón, Erik Lamela e Giovani Lo Celso, do , resolveram celebrar a data e acabaram violando os protocolos contra a Covid-19, o que desagradou o comandante José Mourinho.

Fotos do trio do Spurs em uma reunião festiva circularam nas redes sociais, com Manuel Lanzini, do , também presente. A festa acabou desrespeitando as medidas contra o novo coronavírus, uma vez que os presentes ignoraram as diretrizes de distanciamento social.

A partir disso, o treinador José Mourinho - que presenteou seu lateral esquerdo, Sergio Reguillón, com um leitão cozido para ajudá-lo em sua adaptação a - ficou particularmente desapontado pela atitude de seus jogadores.

"Eu dei a ele um presente incrível, um leitão português, que é incrível para portugueses e espanhóis. Dei porque me disseram que ele iria passar o Natal sozinho. Eu tive consideração. Mas ele não estava sozinho, como você pode ver”, disse o português após a vitória do Tottenham diante do Leeds, por 3 a 0, nesta sábado (02).

Foto: Getty Images

"Nós, como clube, estamos decepcionados. Damos aos jogadores toda a educação, damos aos jogadores todas as condições e, claro, não estamos felizes. Foi uma surpresa negativa para nós", acrescentou.

Reguilón havia jogado a partida anterior do Tottenham, contra o , mas acabou não sendo utilizado no duelo de sábado, enquanto Lamela estava ausente, e Lo Celso machucado. No meio destes dois jogos, o Tottenham ainda teve um compromisso adiado, contra o Fulham.

Perguntado ainda se estava irritado com o comportamento de seus jogadores, Mourinho preferiu dizer que estava apenas decepcionado, mas afirmou que o assunto será resolvido internamente.

"Nós sabemos o que somos internamente. Não precisamos abrir a porta para vocês e informá-los do que está acontecendo internamente, quais serão as consequências, como abordamos essa surpresa negativa. Me sinto desapontado, só isso”, finalizou.

Pelo lado do West Ham, Lanzini foi reserva na vitória por 1 x 0 sobre o Everton, na sexta (01), mas se desculpou por sua participação na festa do dia seguinte.

"Quero me desculpar por um erro grave que cometi no Natal e assumo total responsabilidade por minhas ações. Eu sei que as pessoas têm feito sacrifícios difíceis para se manterem seguras e eu deveria estar dando um exemplo melhor”, escreveu o meia argentino.