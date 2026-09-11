O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, respondeu às declarações de Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, sobre o direito de seu país de sediar a final da Copa do Mundo de 2030, que será realizada pela Espanha, Portugal e Marrocos.

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, antes da partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano, marcada para este sábado pelo Campeonato Espanhol, o técnico português foi questionado sobre sua opinião a respeito do local que deveria sediar a final do torneio que ocorrerá daqui a quatro anos.

Mourinho disse, conforme noticiado pelo jornal espanhol "As": "Há uma diferença entre o local onde a partida deve acontecer e o local onde eu gostaria que acontecesse".

E acrescentou, rindo: "Perdoem-me, eu gostaria que fosse em Lisboa".

Mas afirmou que a partida deve ser realizada no estádio Santiago Bernabéu, casa de seu time, o Real Madrid.

E explicou: "Vou dar uma resposta que não é por eu ser o técnico do Real Madrid, mas porque, se você pode jogar em um estádio lendário e histórico, no qual jogaram alguns dos melhores jogadores da história do esporte... então deve ser aqui. E eu diria a mesma coisa se fosse técnico do Benfica".

As declarações de Mourinho vêm após a polêmica renovada sobre o local da partida final da próxima Copa do Mundo, por conta das declarações surpreendentes feitas por Lekjaa.

Lekjaa disse ontem, quinta-feira, durante um evento do partido Autenticidade e Modernidade na cidade de Bouznika: "O que vocês precisam saber é que a província de Benslimane terá a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030".

Lekjaa apontou que seu país sediará a partida no estádio Hassan II, um estádio em construção que terá capacidade para 115 mil torcedores.

Mas, posteriormente, o jornal "Marca" noticiou, citando uma fonte oficial da Federação Internacional de Futebol (Fifa), a negativa de ter feito promessas ao Marrocos sobre sediar a final da Copa do Mundo de 2030, indicando que "a decisão será tomada no momento apropriado".