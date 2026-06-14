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Mourinho coloca o Real Madrid em uma disputa acirrada com o Bayern de Munique por uma contratação de destaque

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O Real Madrid busca reforçar sua defesa

O Real Madrid busca reforçar sua defesa para a próxima temporada; até o momento, o clube já contratou Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries e está em busca de um zagueiro central no mercado de transferências.

 Nesse contexto, relatos indicam que Mourinho apresentou um novo nome à diretoria do Real Madrid, liderada por Florentino Pérez, para ser contratado antes da nova temporada.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, Mourinho sugeriu o nome de Tomás Araújo, zagueiro português de 24 anos, que jogou sob seu comando no Benfica na última temporada.

O Real Madrid ainda não tomou nenhuma medida para contratar Tomás Araújo, o que talvez se deva à forte concorrência que enfrenta pelos serviços do zagueiro.

Em Portugal, o jornal “Correio da Manhã” informou que o Bayern de Munique também está interessado em contratar Araújo.

 O jornal português informou que o Benfica já comunicou aos clubes interessados que a cláusula de rescisão do contrato do jogador é de 80 milhões de euros e que não abrirá mão desse valor.

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