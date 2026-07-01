Mourinho coloca jogador à venda: o Manchester City está em negociações com o Real Madrid

O Manchester City está em negociações com o Real Madrid sobre a transferência de Eduardo Camavinga, segundo afirmou o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto nesta quarta-feira. José Mourinho já deu luz verde para a venda do meio-campista francês.

Mourinho não estaria convencido das qualidades do meio-campista, que foi contratado do Stade Rennes em 2021. Nos últimos anos, Camavinga conquistou duas vezes a Liga dos Campeões e também dois títulos do campeonato espanhol. Um revés ocorreu quando Didier Deschamps o deixou de fora da seleção francesa para a Copa do Mundo.

Camavinga já foi oferecido ao Manchester City, segundo informa o Marca. O gigante inglês estaria interessado no meio-campista, que se destaca pela força física e pela capacidade de deslocamento. Enquanto isso, o Real Madrid espera que o Manchester City esteja disposto a pagar uma quantia significativa pela transferência.

Mourinho quer abrir espaço em seu elenco e, com isso, espera conseguir vender Camavinga. O técnico, que acaba de retornar, quer, de qualquer forma, contratar um meio-campista e um zagueiro, tendo Alessandro Bastoni (Inter) como principal candidato.

O Manchester City já desembolsou recentemente quase 140 milhões de euros por Elliot Anderson (Nottingham Forest), que está disputando a Copa do Mundo pela Inglaterra. Sandro Tonali, também muito cobiçado, parece estar optando pelo Tottenham Hotspur.

Enzo Maresca também está avaliando a possibilidade de trazer Ayyoub Bouaddi para o Manchester City, com a ideia de deixá-lo jogar mais um ano por empréstimo pelo Lille OSC. O meio-campista está se destacando atualmente pela seleção do Marrocos na Copa do Mundo.