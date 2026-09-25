Mourinho campeão da Premier League depois de 7 anos? Ironia de Ferdinand com o City dá o título ao português

Não se passaram nem minutos após o vazamento do maior choque da história do Campeonato Inglês, e as redes sociais já se transformaram em um palco de deboche vermelho, tendo Rio Ferdinand como protagonista, o Manchester City como vítima, e o maior beneficiado disso tudo: José Mourinho.

Assim que se espalharam os relatos ingleses, que confirmaram a condenação do Manchester City em 114 das 115 acusações relacionadas à violação das regras financeiras entre os anos de 2009 e 2018, o ídolo do Manchester United, Rio Ferdinand, apressou-se em responder à sua maneira por meio de sua conta na plataforma "X".

E Ferdinand não comentou com uma análise jurídica, mas sim com três publicações debochadas que foram suficientes para incendiar a Inglaterra.

Ferdinand escreveu na primeira publicação: "Mais uma medalha do Campeonato Inglês será adicionada à galeria".









E ele se referia à galeria do Manchester United, pois Ferdinand era o coração da defesa da equipe que perdeu o título histórico de 2011/12 no último segundo com o famoso gol de Sergio Agüero em favor do City. E, caso a dedução de pontos seja aplicada de forma retroativa e o City seja destituído de seus títulos, esse título iria diretamente para o United, fazendo com que Ferdinand adicionasse o seu sétimo título na Premier League anos após sua aposentadoria.

E ele não parou por aí, mas dirigiu uma mensagem direta ao seu ex-treinador, escrevendo na segunda publicação, que liderou os assuntos mais comentados: "E mais uma medalha para José Mourinho".









Numa clara referência à temporada 2017/18, quando o português "Special One" levou o Manchester United a conquistar o segundo lugar atrás do Manchester City por uma diferença de 19 pontos, numa temporada que o próprio Mourinho considerou como a maior de suas conquistas como treinador.

E agora, com a condenação do City, esse segundo lugar pode se transformar em um título oficial da Premier League, fazendo de Mourinho campeão da Inglaterra pela quarta vez em sua carreira, e a primeira dele com o United.









Ferdinand encerrou a sequência de deboches com uma terceira publicação na qual disse: "E mais uma medalha para Solskjær", referindo-se à temporada 2021/22, quando o United, comandado pelo norueguês Ole Gunnar Solskjær, também terminou como vice atrás do City.

O deboche de Ferdinand acontece num momento em que o destino das punições ainda permanece incerto, já que os relatos confirmaram que, apesar de comprovada a condenação, a punição ainda não foi definida, e ela pode variar entre uma multa financeira enorme, uma dedução imediata de pontos que jogaria o clube para o rebaixamento, ou uma dedução retroativa que poderia reescrever a história da Premier League e retirar 8 títulos de liga das galerias do clube.

O que a torcida do City considerava uma teoria da conspiração tornou-se hoje uma ameaça existencial, e o que Mourinho considerava uma conquista moral pode em breve se transformar em uma medalha de ouro que brilha em sua galeria.







