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José Mourinho assumiu a responsabilidade pela primeira derrota de seu time nesta temporada no Santiago Bernabéu, depois que o Real Madrid perdeu por 2 a 1 para o Deportivo Alavés, pela 14ª rodada de LaLiga

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Mourinho falou, na entrevista coletiva após a partida, sobre a decisão de substituir Arda Güler e manter Vinicius em campo: "Estávamos jogando contra um time que colocou muitos jogadores em sua área defensiva e que, quando recuperava a bola, não ficava com ela, porque o objetivo não era ter a posse, e sim fazer lançamentos diretos para os seus atacantes e apostar nas transições ofensivas e nos contra-ataques pelos pontas".

Ele acrescentou: "Faltava presença dentro da área, por isso achei que Espi poderia ser uma solução contra um time que nos apresentou um estilo diferente dos outros que vieram até aqui. Eles jogaram com cinco defensores e três homens na frente, com a defesa totalmente fechada".

Mourinho admitiu que faltou frescor físico aos seus jogadores: "Concordo com isso. O Kike montou o plano dele, e não foi surpresa para nós. Treinamos ontem justamente para nos acostumarmos a jogar contra um time que se defenderia da mesma maneira que o nosso adversário fez".

Sobre Arda Güler ter deixado o campo sem cumprimentar ninguém depois de ser substituído, Mourinho disse: "Acho que é algo totalmente normal. Entendo a reação de um jogador que quer continuar em campo, mas acaba sendo substituído. Acho que é uma atitude normal".

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E prosseguiu: "Se vocês querem criar uma história, amanhã têm uma bem simples: a derrota do Real Madrid. Não há necessidade de procurar outras histórias além de que o Real Madrid perdeu".

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O treinador também comentou suas intervenções para mudar o rumo das partidas: "Estou aqui para tentar ajudar os jogadores e dar apoio a eles. Às vezes consigo, outras vezes não, mas é assim que as coisas são".

E explicou: "Já tentei explicar tudo o que posso esclarecer neste momento, porque não revi a partida nem a analisei o suficiente, e também não tivemos a oportunidade de fazer uma análise completa. Preciso buscar respostas".

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Ele continuou: "Há uma resposta clara para mim: faltou frescor físico. Jogamos contra um time que se preparou para a partida apenas para se defender e sair nos contra-ataques, mas preciso de outras respostas, e isso exige algum tempo".

Mourinho também comentou as vaias da torcida para Vinicius e se elas eram dirigidas ao jogador ou à sua decisão de mantê-lo em campo: "Minha impressão é que, quando o Real Madrid perde, essa passa a ser a história principal. Vocês já têm assunto pelo menos até quarta-feira: o Real Madrid perdeu, o time fez uma partida ruim e o treinador errou nas substituições".

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E seguiu: "Vocês não precisam inventar histórias sobre Güler ter saído sem cumprimentar ninguém ou sobre a torcida vaiar o Vini. Vocês costumam procurar esse tipo de história quando as coisas vão bem, para dar um pouco de emoção".

Por fim, concluiu: "Perdemos, e essa é uma situação muito difícil para nós, e tenho certeza de que vocês têm muitas coisas para criticar e discutir. Não dá para dizer que um jogador foi melhor do que os demais companheiros, e está claro que o responsável é o treinador. Não há outra história que mereça ser discutida".