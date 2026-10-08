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Mourinho BenficaX
Simone Gervasio
Traduzido por

Mourinho ataca: "O Manchester City? Vamos rir disso. Espero ainda estar por aqui quando chegar o veredito final, terei 80 anos"

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Roma x Real Madrid
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J. Mourinho
Manchester City

Longa entrevista de José Mourinho ao Corriere dello Sport. Na conversa com o jornal de Roma, cidade onde treinou e para onde voltará para o próximo jogo da Champions League, o português também deu sua opinião sobre o caso Manchester City e voltou a um tema que lhe é caro, o dos árbitros. Veja o que ele disse.



“Manchester City? Prefiro rir um pouco disso. Acho que vamos chegar a uma conclusão, mas eu, que estou na casa dos 60 anos, terei que ter a sorte de ainda estar aqui quando chegar o veredito final. Agora virá uma sentença, depois um recurso… Eu estarei com 80 anos”.

Árbitros? Não acho que o problema seja eu. Acho que é o azar ligado ao momento em que chego a um determinado clube. Aqui, no Real Madrid, vivi os anos importantes do caso Negreira. Ninguém sabia, mas nós os vivemos e os sofremos. Agora se sabe. Depois, na Turquia, houve o grande escândalo. Aconteceu comigo muitas vezes de viver esse tipo de situação”.

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