Longa entrevista de José Mourinho ao Corriere dello Sport. Na conversa com o jornal de Roma, cidade onde treinou e para onde voltará para o próximo jogo da Champions League, o português também deu sua opinião sobre o caso Manchester City e voltou a um tema que lhe é caro, o dos árbitros. Veja o que ele disse.









“Manchester City? Prefiro rir um pouco disso. Acho que vamos chegar a uma conclusão, mas eu, que estou na casa dos 60 anos, terei que ter a sorte de ainda estar aqui quando chegar o veredito final. Agora virá uma sentença, depois um recurso… Eu estarei com 80 anos”.

“Árbitros? Não acho que o problema seja eu. Acho que é o azar ligado ao momento em que chego a um determinado clube. Aqui, no Real Madrid, vivi os anos importantes do caso Negreira. Ninguém sabia, mas nós os vivemos e os sofremos. Agora se sabe. Depois, na Turquia, houve o grande escândalo. Aconteceu comigo muitas vezes de viver esse tipo de situação”.