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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Mourinho aposta no rodízio: mudanças amplas na escalação oficial do Real Madrid contra o Málaga

Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

Nova missão para o Real Madrid em La Liga

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra o Málaga, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu.

José Mourinho apostou no rodízio e promoveu cinco mudanças na escalação titular que disputou a partida da última quarta-feira diante da Real Sociedad.

 A mudança de maior destaque foi a participação de Cucurella como titular pela primeira vez com o Real Madrid, além disso, Rüdiger e Arnold atuaram na linha defensiva, enquanto Konaté e Dumfries ganharam descanso, e Bernardo Silva foi poupado, dando lugar a Camavinga.

No ataque, Brahim Díaz representa um reforço de peso para o forte trio formado por Vinícius, Mbappé e Bellingham.

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A escalação titular do Real Madrid ficou assim:

Courtois, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Brahim Díaz, Bellingham, Vinícius e Mbappé.



Já a escalação do Málaga, anunciada pelo técnico Juan Funes, ficou assim:

Alfonso Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Larrubia, Dotor, Merino, Rafa Rodríguez, Joaquín Muñoz e Chupi.

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