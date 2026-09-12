José Mourinho, técnico do Real Madrid, demonstrou sua felicidade com a goleada sobre o Rayo Vallecano, por 4 a 1, na quinta rodada de La Liga.

O jornal AS publicou as declarações de Mourinho ao canal do Real Madrid, no qual ele disse: "A vitória foi importante, especialmente após a derrota na rodada passada para o Real Betis".

E acrescentou: "Decidimos a partida no primeiro tempo, e não fomos brilhantes no segundo tempo, mas não é algo fácil".

Ele enfatizou: "Trabalhamos da maneira que trabalhamos após o jogo da Liga dos Campeões da Europa, pois não se trata apenas do aspecto físico, mas também do aspecto mental. Fizemos algumas mudanças nos jogadores, demos estabilidade ao meio-campo, e a encontramos de fato. Os jogadores merecem meu respeito e meus aplausos".

E destacou: "26 finalizações e 14 gols em nosso campo, marcamos muitos gols, mas também desperdiçamos um número enorme de oportunidades. Somos uma equipe que sabe como administrar a partida, somos uma equipe muito intensa, que recupera a bola e parte rapidamente. Quanto maior sua intensidade, mais difícil se torna aumentar a velocidade".

E observou: "Chegará um dia em que uma das equipes será punida por todas essas oportunidades perdidas, e em que entrarão aquelas seis ou sete chances que desperdiçamos naquele dia".

O treinador português complementou: "Estou feliz com a vitória. Vocês viram como Jude Bellingham finalizou a partida, e Dumfries e Koné".

E esclareceu: "Não posso fazer 10 substituições. A substituição de Valverde foi uma medida preventiva. Ele sentia algo no tendão de Aquiles, e temos que lidar com a situação com certa cautela".

E prosseguiu: "Após 3 dias de uma partida difícil, conquistamos a vitória, e os gols vieram novamente após a pressão, e isso me agrada muito, mas não podemos sempre fazer a pressão alta. Em jogos como o de hoje, podemos fazer isso".

E ressaltou: "Ainda não vi uma equipe que não tenha jogadores talentosos. É natural que criem perigo ou marquem gols no seu gol. Mas a vitória foi merecida".

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