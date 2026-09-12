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Mourinho após a goleada por 4 a 0: somos uma equipe "combativa" e os jogadores merecem os aplausos

Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

Marcamos muitos gols, mas também desperdiçamos um número enorme de chances

José Mourinho, técnico do Real Madrid, demonstrou sua felicidade com a goleada sobre o Rayo Vallecano, por 4 a 1, na quinta rodada de La Liga.

O jornal AS publicou as declarações de Mourinho ao canal do Real Madrid, no qual ele disse: "A vitória foi importante, especialmente após a derrota na rodada passada para o Real Betis".

E acrescentou: "Decidimos a partida no primeiro tempo, e não fomos brilhantes no segundo tempo, mas não é algo fácil".

Ele enfatizou: "Trabalhamos da maneira que trabalhamos após o jogo da Liga dos Campeões da Europa, pois não se trata apenas do aspecto físico, mas também do aspecto mental. Fizemos algumas mudanças nos jogadores, demos estabilidade ao meio-campo, e a encontramos de fato. Os jogadores merecem meu respeito e meus aplausos".

E destacou: "26 finalizações e 14 gols em nosso campo, marcamos muitos gols, mas também desperdiçamos um número enorme de oportunidades. Somos uma equipe que sabe como administrar a partida, somos uma equipe muito intensa, que recupera a bola e parte rapidamente. Quanto maior sua intensidade, mais difícil se torna aumentar a velocidade".

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E observou: "Chegará um dia em que uma das equipes será punida por todas essas oportunidades perdidas, e em que entrarão aquelas seis ou sete chances que desperdiçamos naquele dia".

O treinador português complementou: "Estou feliz com a vitória. Vocês viram como Jude Bellingham finalizou a partida, e Dumfries e Koné".

E esclareceu: "Não posso fazer 10 substituições. A substituição de Valverde foi uma medida preventiva. Ele sentia algo no tendão de Aquiles, e temos que lidar com a situação com certa cautela".

E prosseguiu: "Após 3 dias de uma partida difícil, conquistamos a vitória, e os gols vieram novamente após a pressão, e isso me agrada muito, mas não podemos sempre fazer a pressão alta. Em jogos como o de hoje, podemos fazer isso".

E ressaltou: "Ainda não vi uma equipe que não tenha jogadores talentosos. É natural que criem perigo ou marquem gols no seu gol. Mas a vitória foi merecida".

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