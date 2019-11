Mourinho alfineta Guardiola: "City é bom demais para passar a semana chorando por um lance"

O português falou sobre as críticas de Guardiola à arbitragem no jogo entre Liverpool e Manchester City

José Mourinho falou sobre o e Pep Guardiola após a derrota dos citizens. O técnico português analisou as críticas e queixas de Guardiola, que chegou a agradecer ironicamente o árbitro da partida.

" O City é bom demais para passar a semana chorando por um lance. Deveriam se concentrar na partida e ver o que podem melhorar", comentou Morinho o canal Sky Sports.

O português, que está sem clube desde que foi demitido do , ainda opinou sobre como parar o trio ofensivo dos Reds, que mais uma vez desequilibrou a favor do time de Jürgen Klopp:

"Toda vez que jogava contra o com times não tão bons, eu me preocupava com a distância entre minhas defesas, já que Firminho fica entre as linhas e Mané e Salah ocupam os espaços. Então você deve deixar uma distância mínima na linha de defesa. Os dois últimos gols marcados pelo Liverpool eram totalmente evitáveis".

O Liverpool venceu o Manchester City por 3 a 1 neste domingo e abriu nove pontos de diferença para o atual campeão inglês, que ocupa a quarta colação. A diferença entre os Reds e o segundo colocado, , é de oito pontos.