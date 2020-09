Mourinho alfineta City: "Tottenham não poderia trazer Messi, respeitamos o Fair Play financeiro"

Treinador português relembrou a punição ao Manchester City ao falar sobre as chances de Messi jogar no Spurs

José Mourinho voltou a provocar o no caso do Fair Play Financeiro. O treinador português não citou diretamente o time de Pep Guardiola, mas alfinetou os Citizens quando perguntado sobre a possibilidade de contratar Lionel Messi para o Tottentham.

"Para o meu Top Eleven?", disse o português ao JOE, citando o jogo de videogame em é o garoto-propaganda. "Não, para o não. Só para o meu Top Eleven. Nós respeitamos o Fair Play Financeiro no Tottenham".

"Ele [Messi] poderia ir apenas para um time que não respeita o Fair Play Financeiro, então certamente não viria para o Tottenham", completou Mourinho.

O Manchester City foi punido pela Uefa com dois anos de banimento das competições europeias, mas conseguiu reverter a punição na Corte Arbitral do Esporte para apenas uma multa de 10 milhões de euros. Os Citizens haviam sido punidos por burlar o Fair Play Financeiro entre 2012 e 2016.

Quando a punição foi revertida, Mourinho foi um dos treinadores dos times da Premier League que mais criticou a decisão. "Não sei se o City é culpado ou não, mas de qualquer forma é uma decisão vergonhosa. Acho que é o fim do Fair Play Financeiro", destacou o treinador do Spurs na ocasião.

Times interessados em Messi poderão já em janeiro tentar fazer um pré-contrato com o argentino. A temporada 2020/21 deve ser a última do seis vezes melhor do mundo no Camp Nou, que revelou em entrevista exclusiva à Goal que seguirá no por mais um ano.