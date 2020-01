Mourinho admite que Eriksen pode deixar o Tottenham em janeiro

Treinador português revela que o meia-atacante pode deixar o clube neste início de ano. O jogador pode ser negociado nos próximos dias

O técnico do , José Mourinho, admitiu que Christian Eriksen pode acabar saindo do clube em janeiro.

O futuro de Eriksen tem sido alvo de muita especulação desde que ele expressou o desejo de assumir um novo desafio no final da temporada passada.

O e o estavam entre os relacionados ao meio-campo da na janela de transferências do verão, mas Spurs conseguiu manter seus serviços no início da campanha 2019-20.

O jogador de 27 anos, no entanto, entrou nos últimos seis meses de seu contrato atual com os Lilywhites e as negociações sobre uma extensão estagnaram recentemente.

Foi sugerido que o Tottenham preferiria ganhar dinheiro com Eriksen no mercado de inverno, em vez de deixá-lo sair de graça em junho, com vários dos principais clubes que estão monitorando sua situação mais uma vez.

Os gigantes italianos da Inter estão considerando uma investida para o craque, enquanto o Madri e o United foram alertados para reavivar seu interesse nas próximas semanas.

Mais artigos abaixo

Mourinho diz que o Tottenham "tem o controle da situação", mas não sabe ao certo qual será a decisão final de Eriksen.

Quando solicitado a abordar o futuro de Eriksen antes do empate da terceira rodada da Copa da contra o no domingo, Mourinho disse em entrevista coletiva. "Não sei e estou sendo sincero. Você conhece a situação, neste momento ele pode concordar com qualquer clube no final da temporada. Essa é uma opção."

"Outra opção é um clube e ele próprio quer fazer um acordo em janeiro, mas nessa situação, nosso clube está no controle. Temos o controle da situação. Outra possibilidade é que ele fique. Nesse momento, ele está aqui, ele é o nosso Posso dizer que Harry Kane e Ndombele não estarão em Middlesbrough, posso dizer que Christian Eriksen estará em Middlesbrough. "