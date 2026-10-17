Os confrontos contra o Sevilla não passam em branco na memória de José Mourinho. O clube espanhol está ligado a dois dos mais marcantes episódios de atrito entre o técnico português e a arbitragem, antes de o Real Madrid enfrentar o rival andaluz neste domingo, pelo Campeonato Espanhol.

O episódio mais recente aconteceu na final da Liga Europa de 2023, quando perdeu o título com a Roma em Budapeste em meio a protestos furiosos contra o árbitro inglês Anthony Taylor. O outro ocorreu mais de 12 anos antes, quando Mourinho transformou a partida entre Real Madrid e Sevilla em um caso de arbitragem, apresentando uma lista com 13 situações às quais se opôs com veemência.

O jornal "Marca" afirmou que, com a retomada das discussões sobre a tensão entre Real Madrid, os árbitros e a Federação Espanhola de Futebol, esses episódios voltam à tona, lançando luz sobre o estilo de Mourinho ao lidar com as decisões da arbitragem e sobre as crises que, em algumas ocasiões, extrapolaram os limites do campo e chegaram a desentendimentos com instituições esportivas e diretorias de clubes.

Final de Budapeste: a perda do título que acendeu o embate com Taylor

A história mais recente começou na final da Liga Europa da temporada 2022-2023, quando a Roma encontrou o Sevilla em Budapeste, depois de o time italiano ter conquistado o título da Liga Conferência Europa na temporada anterior.

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A partida não transcorreu como Mourinho queria, já que o Sevilla ficou com o título pela sétima vez em sua história nos pênaltis, mas o treinador português não esconderia sua convicção de que as decisões da arbitragem contribuíram para complicar a missão de sua equipe.

Assim que o jogo terminou, Mourinho avançou na direção do árbitro inglês Anthony Taylor e lhe dirigiu uma frase cheia de raiva: "Você é uma vergonha, você é uma vergonha", em uma cena que acabou com a abertura de um processo disciplinar contra ele por parte da UEFA, antes de ser punido com quatro partidas de suspensão.

E não foi um momento de descontrole passageiro. Na entrevista coletiva, Mourinho voltou às decisões que o irritaram, criticou o grande número de cartões amarelos e também reclamou da não expulsão de Erik Lamela após receber um segundo cartão, antes de encerrar sua fala afirmando que sua equipe foi vítima de injustiça, apesar do alto nível apresentado na decisão.

Mourinho disse: "Voltamos para casa nos sentindo mortos por causa da injustiça. Mas foi um grande jogo e uma grande final. O árbitro parecia espanhol, por causa dessa quantidade de cartões amarelos. E quando deveria dar o segundo cartão amarelo a Lamela, não deu, e depois ele marcou um dos gols nos pênaltis. É uma injustiça".

Nem a intervenção do responsável pela arbitragem na Europa encerrou sua fúria

A crise se estendeu para depois da partida, mais precisamente no estacionamento da Puskás Aréna, onde Mourinho mostrou pelo celular a imagem do pênalti que havia sido marcado para o Sevilla antes de o árbitro de vídeo intervir para anulá-lo.

Roberto Rosetti, responsável pela arbitragem na UEFA, tentou conter a situação e acalmar o treinador português, mas sua tentativa não mudou a postura de Mourinho, que lhe respondeu: "Você estava de acordo com eles".

Em seguida, voltou a se dirigir a Taylor, baseando-se na posição de Rosetti sobre o pênalti, e disse: "Até Rosetti disse que não era pênalti, e você não foi capaz de ver".

Meses depois, o assunto continuava presente na memória de Mourinho. Quando foi questionado novamente sobre o árbitro inglês, optou por não repetir o ataque anterior, mas enviou uma mensagem clara sobre a permanência de sua irritação, dizendo: "Não vou dizer o que penso sobre Taylor, porque eles vão me punir com dez partidas de suspensão".

A noite no Bernabéu da qual Mourinho saiu com uma lista de 13 erros

Mas a relação tensa de Mourinho com a arbitragem em partidas do Sevilla remonta a anos anteriores, mais precisamente a dezembro de 2010, durante sua primeira temporada no Real Madrid.

Na ocasião, o time merengue venceu o Sevilla por 1 a 0, com gol de Ángel Di María, mas o resultado não foi o tema central da fala de Mourinho após a partida. Ele compareceu à entrevista coletiva com uma lista de 13 situações que considerou erros de arbitragem cometidos pelo árbitro Clos Gómez.

A lista incluía reclamações sobre decisões de impedimento e faltas não marcadas a favor dos jogadores do Real Madrid, além de pedidos de cartões amarelos e de um pênalti, bem como críticas à forma de calcular os acréscimos.

Suas principais reclamações diziam respeito aos impedimentos marcados contra Mesut Özil, Karim Benzema e Di María, apesar de ele acreditar que não estavam em posição de impedimento, à não punição de algumas faltas de jogadores do Sevilla e à não marcação de um pênalti após uma entrada em Granero aos 69 minutos.

Mourinho também reclamou de não ter sido mostrado o segundo cartão amarelo a Ricardo Carvalho durante uma disputa com Negredo, e criticou o fato de Özil ter recebido cartão amarelo durante sua substituição por perda de tempo, considerando que os jogadores do Sevilla não receberam o mesmo tratamento.

Clos Gómez apitou aquela partida, antes de assumir posteriormente a responsabilidade pela tecnologia do árbitro de vídeo na Espanha, a partir de março de 2018.

"Não quero defender o time sozinho": uma mensagem à diretoria do Real Madrid

O objetivo de Mourinho ao apresentar a lista não era apenas registrar mais uma reclamação contra o árbitro, mas também pressionar a diretoria do Real Madrid a adotar uma postura mais clara em defesa da equipe.

O treinador português pediu uma reunião urgente com o presidente do clube, Florentino Pérez, manifestando sua insatisfação por carregar sozinho a responsabilidade de protestar contra as decisões da arbitragem e depois pagar o preço com punições e suspensões.

Mourinho disse: "Me entregaram uma lista com 13 erros graves. E me perguntaram se eu me sinto cansado da pressão. Não, porque não sinto pressão quando faço as coisas que amo: treinar e jogar. O que me deixa um pouco cansado é que me entreguem uma lista de erros graves de arbitragem e depois queiram que eu ataque o árbitro e defenda meu time. Esse time merece que alguém o defenda, hoje e em muitas outras ocasiões".

E acrescentou: "Se eu pegar essa lista e agir com base nela, o resultado será sempre o mesmo: suspensão para Mourinho. Temos um clube e uma estrutura administrativa, e quero que todos defendam meu time, e não que eu seja o único a fazer isso. O que aconteceu hoje não merece nem comentário".

Suas palavras carregavam uma crítica à diretoria do clube na época, em referência à ausência do apoio que ele esperava dos dirigentes, entre eles Jorge Valdano, diretor-geral esportivo, e Miguel Pardeza, diretor esportivo.