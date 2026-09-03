O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, dirigiu críticas claras ao seu jogador Raúl Asencio, após a emissão de uma sentença contra ele por conduzir sob efeito do álcool com uma taxa próxima de 4 vezes o limite legal permitido.

Mourinho afirmou que o comportamento do jogador do Real Madrid fora de campo não se separa da sua responsabilidade dentro do clube, ao mesmo tempo em que ressaltou o comprometimento e o profissionalismo do jogador durante os treinos.

Mourinho disse, durante a coletiva de imprensa antes do confronto contra o Real Betis, marcado para amanhã, sexta-feira, no Campeonato Espanhol: "Todos cometem erros, mas quando os erros se acumulam, isso é uma questão diferente".

E acrescentou, conforme destacado pelo jornal "As": "Um jogador do Real Madrid continua sendo um jogador do Real Madrid durante 24 horas. O que você faz fora do clube pode prejudicar a sua reputação e a reputação do clube, e eu não estou feliz".

Apesar das suas críticas, o treinador português fez questão de elogiar o comportamento do jogador dentro do centro de treinamentos de Valdebebas, dizendo: "Dentro de Valdebebas, ele é um verdadeiro profissional. Quando estava em condições, não havia ninguém que treinasse mais do que ele ou melhor do que ele. E agora, apesar da sua lesão, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Tem uma dedicação enorme".

Mourinho explicou que o clube abriu uma investigação interna sobre o caso, mas não pretende tomar qualquer decisão esportiva isolada antes de resolvidos os procedimentos.

E disse: "O clube abriu um processo de investigação e, na condição de treinador, e enquanto esse processo estiver aberto, eu o trato como um jogador do Real Madrid. E assim continuará durante as próximas semanas".

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