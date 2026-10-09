Mourinho: a imprensa transformou o craque do Real em criminoso, e esta história não vai agradar vocês

José Mourinho, treinador do Real Madrid, saiu em defesa de Dean Huijsen, zagueiro da equipe, depois que ele foi alvo de um ataque por parte dos jornalistas.

Mourinho afirmou, na coletiva de imprensa para o confronto com o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol: "Vou falar com vocês sobre fatos menos importantes. O pobre Dean Huijsen, que estava parado com o carro em frente à casa do Tiago Pitarch, antes de Pitarch ir para sua casa. O carro estava parado, e Huijsen estava mandando uma mensagem de texto. Mas a coisa se transformou em algo parecido com acusá-lo de ser um criminoso dirigindo numa rodovia a 200 quilômetros por hora, enquanto manda uma mensagem de texto!".

E acrescentou: "Por isso eu digo que é ridículo. Ridículo. Querem ouvir uma história? Vou contá-la a vocês, ainda que eu seja otimista e espere que não aconteça nada que perturbe a tranquilidade, porque o futebol continua sendo futebol".

E prosseguiu: "Aqui vai a história: esta é a primeira vez nos últimos dez anos que o Real Madrid chega à metade de outubro sem ter um único jogador lesionado em seu elenco".









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E continuou: "Quanto aos jogadores atualmente lesionados, eles sofrem com lesões que remontam à temporada passada. Militão, que já começou a treinar conosco, tem uma lesão que remonta à temporada passada. E Rodrygo também, e Asensio também, e Mendy também".

E concluiu: "É a primeira vez em dez anos que não sofremos com a presença de nenhum jogador lesionado no Real Madrid. Essa não é uma boa história? Não é? Mas ela não agrada a vocês. É uma história que não agrada a vocês".