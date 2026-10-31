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Hussein Hamdy
Traduzido por

Mourinho: a conquista da Bola de Ouro por Kane me deixou feliz, e a classificação do astro do Real me deixou chocado

J. Mourinho
K. Mbappe
H. Kane
J. Bellingham
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
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England
Espanha

Essas palavras vão irritar Mbappé?

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José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou seu respeito pelo Racing, ressaltando a dificuldade do confronto previsto entre as duas equipes, amanhã, domingo, pela 11ª rodada de LaLiga.

Mourinho disse, durante a coletiva de imprensa da partida: "Estamos em boa forma, trabalhando bem, e nos preparamos bem para este confronto. Após cinco partidas desde a subida do Racing à primeira divisão, a equipe disputou cinco jogos no estádio El Sardinero, nos quais conquistou três vitórias e dois empates, apresentando um bom nível".

E acrescentou: "A partida será no fim da tarde de domingo, um horário ao qual não estamos mais acostumados. Será um confronto difícil, e a última vitória terá grande importância se conseguirmos alcançar um novo triunfo; já se não o fizermos, não terá o mesmo significado".

Prosseguiu: "É preciso respeitar o Racing, pois é uma equipe que possui um estilo muito definido, e disputará a partida com a ambição de conquistar a vitória, de acordo com a abordagem adotada por seu treinador. O adversário não vai nos surpreender, pois sabemos o quão difícil será o confronto".

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01 de nov. de 2026

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E sobre o resultado da Bola de Ouro, o técnico do Real Madrid acrescentou: "Tive o privilégio de trabalhar com Harry Kane, que é um jogador fantástico, um profissional excepcional e uma pessoa maravilhosa. E, claro, apesar de me sentir frustrado por meu jogador não ter vencido o prêmio, devo ser honesto e dizer que estou muito feliz por Harry, porque é um jogador e uma pessoa que merece essa alegria, na sua idade atual, que não sei se é 31 ou 32 anos. Ele merece esse momento feliz, que representa a coroação de sua carreira".

E continuou: "Por outro lado, acredito que Kylian é Kylian, pois é um jogador único em seu gênero. Se formos conceder a Bola de Ouro a cada temporada, tudo bem, pois alguns jogadores a venceram mais de uma vez, como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário e Platini, e há outros jogadores que repetiram a conquista, mas concedemos a Bola de Ouro todos os anos, enquanto existe apenas um jogador que é o melhor da história da Copa do Mundo. É algo totalmente único em seu gênero, e Kylian é um jogador único em seu gênero".

E emendou: "Já no que diz respeito à votação, o que mais me deixou atônito e quase sem palavras foi Jude Bellingham ter ficado na décima primeira posição. Sem comentários, encerramos a conversa por aqui".

Mourinho abordou o clima dentro da equipe após o Clássico, dizendo: "Não, não notei nenhuma mudança. Desde o início do nosso trabalho, e mesmo quando estávamos conquistando vitórias e depois sofremos derrotas posteriormente, sempre notei que os rostos mudam, claro, de acordo com os resultados, mas a empatia, o respeito e a vontade de trabalhar permaneceram os mesmos, assim como o equilíbrio no lidar com as vitórias e as derrotas".

E prosseguiu: "Neste aspecto, não somos uma equipe que tem grande maturidade graças à presença de jogadores com enorme experiência, pois somos uma equipe jovem no geral, mas vi pessoas que possuem um grande grau de maturidade, seja ao lidar com calma nos momentos difíceis ou mesmo durante os momentos de glória".

E continuou: "Comemoramos em Barcelona, mas depois voltamos ao ônibus e em seguida ao avião, tivemos um dia de descanso e, depois, retomamos os treinos normalmente, mantendo a mesma concentração e a mesma motivação. E quando começamos a nos preparar para esta partida, senti a seriedade no trabalho, e essa maturidade me deixa muito feliz".

E concluiu: "Como eu disse na coletiva de imprensa em Barcelona, o nosso objetivo nesta temporada não é vencer uma partida contra o Barcelona, mas sim conquistar o título, e estamos tentando seguir por esse caminho".

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