Motsepe sobre o verdadeiro campeão africano: Entreguei a taça a Koulibaly

A visita de Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), ao Senegal reabriu o polêmico caso da final da Copa das Nações de 2025, incluindo a verdadeira posse do título continental, além da situação dos torcedores senegaleses detidos no Marrocos.

A CAF havia retirado o título da CAN dos Leões da Teranga e o concedido ao Marrocos, vice-campeão, considerando o Senegal perdedor da final, devido à sua retirada da partida por cerca de um quarto de hora, antes que seus jogadores voltassem ao campo, e sua vitória na prorrogação (1 a 0) sobre os anfitriões, após uma partida marcada por controvérsias arbitrais e grande tensão.

Motsepe comentou sobre a situação dos torcedores senegaleses detidos no Marrocos desde a final da CAN, durante uma coletiva de imprensa realizada em Dacar, dizendo: “Respeitamos a soberania tanto do Senegal quanto do Marrocos”.

E acrescentou: “Concordo plenamente que essas pessoas foram detidas em um estádio, durante um torneio que organizamos, portanto, também temos responsabilidade por isso”.

E continuou: “Há discussões no âmbito diplomático para resolver essa questão. É um assunto importante para nós, mas, devido à sua sensibilidade, não podemos discuti-lo publicamente”.

Leia também:

Após a substituição polêmica... O Al-Ittihad de Jeddah recebe laudo médico sobre a lesão de Al-Nassiri

Mensagem de despedida antecipada... Koulibaly: Não vou disputar a Copa do Mundo nesta idade



Motsepe foi questionado sobre qual seleção ele considera a verdadeira campeã da África e respondeu: “Entreguei a medalha de ouro a Sadio Mané, entreguei a taça a Kalidou Koulibaly e entreguei 10 milhões de dólares aos Leões da Teranga, mas tenho de respeitar as leis e os regulamentos em vigor”.