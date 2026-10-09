Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), revelou que estuda reorganizar a Copa Africana de Nações a cada dois anos, menos de um ano depois de aprovar a mudança para que ela seja disputada a cada quatro anos.

Durante a realização da Assembleia Geral da CAF, nesta sexta-feira, em Cabo Verde, Motsepe afirmou: "Discutimos o assunto nos últimos dias e estamos estudando todas as opções, incluindo o retorno da CAN a cada dois anos", em meio a aplausos dos presentes.

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Em dezembro de 2025, a Confederação Africana havia anunciado a organização do torneio a cada quatro anos, em vez de dois, a partir de 2028, com o objetivo de alinhá-lo ao calendário internacional do futebol.

No entanto, a decisão enfrentou objeções severas, que levaram o presidente da CAF a reconsiderá-la.

Um bilhão de dólares em jogo

O assunto carrega uma grande dimensão financeira, já que o jornal britânico "The Guardian" afirmou, em agosto passado, que a CAF foi obrigada a abrir mão de um bilhão de dólares em razão da mudança da realização do torneio de cada dois anos para cada quatro anos.

Essa medida acontece em um momento em que a imagem do torneio foi afetada pelos escândalos ocorridos na final da última edição entre Marrocos e Senegal, segundo a rede "RMC" francesa.

Enquanto o assunto não é definido, a próxima edição da Copa Africana de Nações será realizada no período de 19 de junho a 18 de julho de 2027, no Quênia, em Uganda e na Tanzânia, enquanto ainda não foi definido o país ou os países anfitriões da edição de 2028, que estava marcada para ser realizada antes da mudança para a organização a cada quatro anos.







