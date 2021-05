Moto Club x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Moto Club e Sampaio Corrêa se enfrentam neste domingo 923), às 10h (de Brasília), pelo segundo jogo da final do Campeonato Maranhense. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e tem vanatgem na decisão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Mirante, em TV aberta. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

A TV Mirante, filiada da TV Globo no Maranhão, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 10h (de Brasília), em TV aberta. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Além da necessidade de ganhar para ser campeão - ou ao menos levar a partida para os pênaltis - o Rubro-Negro tem desfalques para o jogo de volta da final. Cleitinho e Recife não devem ser liberados a tempo pelo departamento médico, enquanto Diego Renan levou o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão.

Mais um dia de treinos no CT Pereira dos Santos. Agora, a equipe rubro-negra intensifica o trabalho de olho na final do Campeonato Maranhense. 👊🏽🔴⚫️

Provável escalação do Moto Club: Joanderson; Everton, Antônio Lara, Marquinhos, Vinícius Paiva; Mauro, Victor Manoel, Flamel, Lenílson; Negueba e Felipe.

O Sampaio Corrêa venceu o primeiro jogo em casa, por 1 a 0, e, por isso, tem a vantagem de poder empatar por 0 a 0 no duelo de volta da final e, ainda assim, garantir o seu 35º título maranhense da história, para abrir mais vantagem ainda na liderança de mais conquistas.

Bom dia, universo Tricolor! Manhã de treino pesado no CT José Carlos Macieira para a grande decisão do Campeonato Maranhense. Foco e seriedade em busca do nosso 35° título estadual. #VumboraSampaio