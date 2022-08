Moto Club x América-RN: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste sábado (13), pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D; veja como acompanhar na internet

Moto Club e América-RN se enfrentam neste sábado (14), no Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o Mecão joga por um empate para avançar às quartas de final, enquanto o Moto Club precisa vencer por dois gols para se classificar.

Prováveis escalações

Possível escalação do América-RN: Bruno; Éverton, Édson, Jean Pierre e Allef; Araújo, Felipinho, Rômulo e Elvinho; Iago e Wallace Pernambucano.

Possível escalação do Moto Club: Rodrigo Carvalho; Douglas, Milanez, Luís (Anderson Cearense) e Carioca; Jair, Naílson (Lucas Hulk) e Eliomar (Wallace Lima); Ronald (Cleitinho), Nike (Vander) e Mário Sérgio.

Desfalques da partida

América-RN:

sem desfalques confirmados.

Moto Club:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Moto Club x América-RN DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Castelão - São Luis, MA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Assistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti e Deise Genoefa Bellaver (SC)

Quarto árbitro: Paulo Jose Souza Mourão (MA)

Últimos resultados e próximos jogos

América-RN

JOGO CAMPEONATO DATA América-RN 0 x 0 Jacuipense Série D 31 de julho de 2022 América-RN 2 x 1 Moto Club Série D 7 de agosto de 2022

Moto Club

JOGO CAMPEONATO DATA Moto Club 1 (8) x (7) 1 São Raimundo Série D 31 de julho de 2022 América-RN 2 x 1 Moto Club Série D 7 de agosto de 2022

