Moto Club-MA x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

A bola já está rolando para a Copa do Brasil e, nesta terça-feira (1), a Chapecoense enfrenta o Moto Club-MA, às 19h (de Brasília), no Castelão, no Maranhão, pela primeira fase da competição nacional. O confronto será transmitido ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Moto Club-MA x Chapecoense DATA Terça-feira, 1 de março de 2022 LOCAL Castelão de São Luís - São Luis - MA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta terça-feira, no estádio Castelão, em São Luis.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Hercílio Luz por 3 a 0 na última rodada do Campeonato Catariense, a Chapecoense volta as atenções para a Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar na competição nacional.

Já o Moto Club, invicto no Campeonato Maranhense, com três vitóris e um empate, cheg embalado para o confronto em casa.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Chapecoense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 Camboriú Campeonato Catarinense 20 de fevereiro de 2022 Hercílio Luz 3 x 0 Chapecoense Campeonato Catarinense 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Marcílio Dias Campeonato Catarinense 5 de março de 2022 16h30 (de Brasília) Chapecoense x Ituano Série B 9 de abril de 2022 A definir

Moto Club-MA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cordino 1 x 2 Moto Club-MA Campeonato Maranhense 6 de fevereiro de 2022 Moto Club-MA 2 x 0 Pinheiro Campeonato Maranhense 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas