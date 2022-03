Moto Club-MA x Chapecoense: escalação, desfalques e mais da Copa do Brasil 2022

Moto Club x Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Na quinta posição do Campeonato Catarinense, com 16 pontos, a Chapecoense volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar na competição.

Já o Moto Club, que está na final do primeiro turno do Campeonato Maranhense, precisa vencer em casa para seguir na competição nacional.

Quem avançar terá pela frente na segunda fase o vencedor de Icasa x Tombense.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Invicto na temporada com três vitórias e um empate, o Moto Club entra em campo sem Diego Renan, com lesão muscular, e Juninho Maranhão, que foi jogar na Lituânia.

Do outro lado, a Chapecoense terá os retornos de João Paulo, Fernando, Macelo Santos e Perotti, que cumpriram suspensão na derrota para o Hercílio Luz.

HOJE TEM CHAPEEEEEE! 🏹💚⚽



Hoje é dia de estreia na @CopaDoBrasil! Às 19h, o Verdão entra em campo no Castelão de São Luís para disputar, contra o Moto Club, a vaga na próxima fase da competição.



Torça de onde estiver! VAMOS, CHAPE! #VamosChape #LoucosPelaChape pic.twitter.com/4PcJ6UpGEe — Chapecoense (@ChapecoenseReal) March 1, 2022

Possível escalação do Moto Club: João Paulo; Leal, Keven, Anderson Cearense e Esquerdinha; Codó, Lineker e Wanderley; Emerson Nike e Dagson.

Possível escalação da Chapecoense: João Paulo; Ryan, Reginaldo, Vitor Becker e Guilherme Guedes; Sousa, Marcelo Santos e Marcelo Freitas; Pablo, Tiago Real e Perotti.

DESFALQUES

MOTO CLUB-MA:

Diego Renan: lesionado

CHAPECOENSE:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Moto Club x Chapecoense será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere, na TV fechada, nesta terça-feira (1), no Maranhão.