A liga saudita profissional de futebol, a Roshn Saudi League, anunciou o cancelamento da entrevista coletiva do holandês Marino Pusic, técnico do Al Ahli, após o confronto com o Al Hilal, na noite deste domingo.

O Al Hilal decidiu o clássico contra o Al Ahli com uma emocionante vitória por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes no estádio "Kingdom Arena", na noite desta terça-feira, jogo adiado da terceira rodada da Roshn Saudi League.

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O jornal saudita "Arriyadiyah" informou que o técnico do Al Ahli não conseguiu comparecer à entrevista coletiva por falta de um intérprete, conforme relatado pelo coordenador da liga profissional para os jornalistas designados à cobertura.

O intérprete havia recebido um cartão vermelho no fim do primeiro tempo da partida, adiada da terceira rodada da Roshn Saudi League, o que o impediu de comparecer à entrevista coletiva depois.

Durante o primeiro tempo, o Al Ahli sofreu dois gols e teve seu zagueiro turco Merih Demiral expulso, fazendo com que a equipe completasse a partida com dez jogadores.

A meta da equipe foi vazada por um terceiro gol no segundo tempo, e o time perdeu a partida por 3 a 0.

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