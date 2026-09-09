Segundo uma reportagem do jornal belga Het Laatste Nieuws, uma ingestão insuficiente de água por parte do jogador ofensivo grego imediatamente antes da partida pode ter sido responsável pelo colapso.

A suspeita correspondente de desidratação surgiu em um primeiro exame em um hospital. Até o meio-dia de quarta-feira, o Borussia Dortmund ainda não havia se pronunciado sobre um diagnóstico oficialmente concluído.

Um porta-voz disse, em resposta a uma consulta do SID, apenas que Karetsas estava "bem dentro das circunstâncias". Os aurinegros haviam informado anteriormente, por meio do diretor-executivo esportivo Lars Ricken, sobre "problemas circulatórios" repentinos do jogador ofensivo de 18 anos.

Karetsas havia caído subitamente no gramado sem interferência externa aos 23 minutos da estreia na Liga dos Campeões contra o clube de LaLiga no Signal Iduna Park. Antes disso, ele ainda havia feito um drible absolutamente normal e dado um passe. Depois, porém, levantou o braço e pediu atendimento. Pouco depois, os paramédicos correram para o local, e o reforço foi retirado de campo ao som dos aplausos dos torcedores e com lágrimas nos olhos.

"Eu saí com ele, mas naquele momento ele não conseguia falar diretamente. Naturalmente, esperamos que melhore muito, muito rápido e que não seja nada grave", disse o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, imediatamente após a vitória por 3 a 2. "Aconteceu muito de repente. Isso, claro, afeta claramente o clima."

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O BVB terá de abrir mão de mais um jogador importante?

Para o BVB, uma ausência mais longa de Karetsas seria um duro golpe. O reforço Giannis Konstantelias já havia rompido o ligamento cruzado em sua primeira partida na Bundesliga, contra o HSV, na primeira rodada, e ficará fora por um longo período.

Como substituto dele, Ethan Nwaneri foi emprestado pelo Arsenal às pressas pouco antes do fim da janela de transferências. Nwaneri entrou no lugar de Karetsas na terça-feira. Também no sistema defensivo, o Dortmund atualmente sofre com problemas de lesão. Kovac precisou substituir Nico Schlotterbeck, Emre Can e Filippo Mane no duelo contra o Villarreal.

Ramy Bensebaini também ainda não está 100% por causa de uma contusão no tórax, mas ele de qualquer forma não teria condições de jogo devido ao cartão amarelo-vermelho recebido na partida contra a Atalanta Bergamo (1 a 4), em fevereiro.