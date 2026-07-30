Relatos da imprensa revelaram o verdadeiro motivo por trás da ausência do marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, nas duas últimas partidas do time em seu período de treinamento no exterior, na cidade espanhola de Marbella.

O Al-Ittihad disputou dois amistosos nesta quinta-feira, perdendo o primeiro para o Real Mallorca, da Espanha, por 4 a 2, antes de empatar o segundo com o Málaga por 2 a 2, em seus últimos jogos de preparação para a nova temporada.

As duas partidas contaram com a ausência do atacante marroquino Youssef En-Nesyri, apesar de ele ter atuado como titular nos dois jogos anteriores, contra o Orlando Pirates, da África do Sul, e o Las Palmas, da Espanha.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que a ausência de En-Nesyri se deu por decisão do alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, diante do desgaste físico que o jogador vinha sofrendo.

En-Nesyri não foi o único a sofrer com o desgaste físico, já que também ficaram de fora das duas partidas Abdulrahman Al-Aboud, Farha Al-Shamrani e Marwan Al-Sahafi, pelo mesmo motivo.

Isso ocorre no momento em que o nome do atacante marroquino é associado a uma saída do Al-Ittihad, diante do desejo de alguns clubes marroquinos de contratá-lo, além da falta de convicção do treinador alemão Jens Wissing em suas capacidades.

Vale lembrar que En-Nesyri marcou um gol na vitória sobre o Orlando Pirates por 3 a 2, mas não conseguiu balançar as redes na vitória sobre o Las Palmas por 2 a 1.