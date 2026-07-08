“Motivo misterioso”... A Copa do Mundo de 2026 quebra um recorde histórico nos pênaltis

A atual Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, derrubou uma regra não oficial que vinha sendo seguida ao longo da história, relacionada aos pênaltis.

O jornal “Marca” afirmou que, por muitas décadas, a teoria predominante nos pênaltis era clara: chutar primeiro dá uma vantagem psicológica... Pois marcar primeiro obriga o adversário a ter que empatar e aumenta a pressão sobre todos os seus jogadores.

No entanto, a Copa do Mundo de 2026 desmentiu essa crença, já que a vitória da Suíça sobre a Colômbia nos pênaltis reforçou uma tendência notável e inesperada: neste torneio, a equipe que chuta em segundo é sempre a vencedora.

Quatro partidas da edição atual chegaram aos pênaltis, e todas foram vencidas por quem não chutou primeiro: o Paraguai derrotou a Alemanha, e o mesmo aconteceu com o Marrocos contra a Holanda.

Já o terceiro caso foi o do Egito, que se classificou para as oitavas de final após vencer a Austrália, que chutou primeiro, e o mesmo aconteceu na partida entre Suíça e Colômbia.

Esse histórico perfeito nesta edição confirma uma tendência predominante: a equipe que chutou em segundo lugar venceu em 13 das 15 partidas nas últimas edições da Copa do Mundo. Ou seja, 86,7% dos confrontos terminaram com a vitória da equipe que chutou em segundo lugar, o que contradiz fortemente a crença anterior.

Para refutar a regra de que é melhor chutar primeiro (pelo menos na Copa do Mundo), basta olhar para o histórico: nas 35 partidas anteriores, o equilíbrio era quase perfeito — 17 vitórias para a equipe que chutou primeiro e 18 para a que chutou em segundo.

Não há uma explicação definitiva para essa mudança. Pode ser apenas um acontecimento atípico, mas também é possível que a evolução da preparação psicológica dos jogadores tenha amenizado a pressão de cobrar o segundo pênalti, ou até mesmo revertido essa sensação.