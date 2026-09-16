Entre a Copa do Mundo e o início da preparação no Bayern de Munique, Davies se casou com sua Sheyenne Jen em 23 de julho, em Paris. Agora, os dois aparentemente querem celebrar o casamento com uma viagem juntos. Assim, o capitão do Canadá perderá os três amistosos marcados contra Chile, Peru e Estados Unidos.

A decisão foi tomada em comum acordo, como explicou o técnico Jesse Marsch. "Conversamos sobre a possibilidade de ele passar metade do período de treinos em lua de mel e depois se juntar a nós. Mas eu simplesmente tive a sensação de que era importante para ele primeiro aproveitar a lua de mel e depois continuar trabalhando em sua condição física e forma."

O lateral-esquerdo de 25 anos rompeu o ligamento cruzado no início de 2025, em uma partida pela seleção canadense, e ficou afastado por nove meses. Em seguida, teve dificuldades por conta de problemas de saúde recorrentes. Por causa de uma ruptura de feixe muscular, Davies desfalcou o Bayern de Munique na reta final da temporada passada e jogou apenas 16 minutos pelo Canadá na tão aguardada Copa do Mundo em casa.

Alphonso Davies voltou a encontrar a forma no Bayern de Munique

Mais uma vez com problemas físicos, ele retornou a Munique e inicialmente treinou apenas de forma individual. Mas, recentemente, Davies voltou a encontrar a forma; na vitória por 5 a 0 sobre o FK Bodö/Glimt, ele marcou um belo gol.

"Ele está jogando muito bem, parece estar muito em forma e se sente muito bem", avaliou também Marsch. "Por isso, quisemos garantir em todos os aspectos que, em novembro, quando precisarmos dele para alguns jogos importantes, e depois em março, assim como em todo o próximo ciclo, ele esteja totalmente preparado em todos os sentidos para sempre poder se dedicar integralmente àquilo que esperamos dele na seleção."

Com o Bayern de Munique, Davies enfrenta o Union Berlin na sexta-feira, em Munique. Depois, a próxima partida será apenas em 10 de outubro, fora de casa, contra o FC Augsburg.