Morre torcedor famoso do Feyenoord, protagonista de uma emocionante entrevista após o título: clube se pronuncia

Na quinta-feira, foi divulgada a triste notícia de que a conhecida torcedora do Feyenoord, Hannie Sneepels, faleceu aos 63 anos. Sneepels ficou conhecida por muitos fãs de futebol graças à emocionante entrevista que concedeu à ESPN durante a comemoração do título do Feyenoord em 2023.

Na Coolsingel, Sneepels contou que gostaria muito de ter vivido aquele momento especial com seu filho, que havia falecido pouco tempo antes. Em homenagem a ele, ela havia levado uma foto dele. Com suas palavras sinceras e cheias de amor, ela causou profunda impressão no repórter Sinclair Bisschop e nos muitos telespectadores na Holanda.

O falecimento de Sneepels foi anunciado na quinta-feira pelo SV Charlois, o clube amador com o qual ela esteve intimamente ligada por muitos anos. “Hannie era uma torcedora fervorosa do SV Charlois desde a fusão. Hannie, que já havia jogado em nível competitivo, tinha um grande carinho pelo futebol feminino”, escreveu o clube.

“Graças ao seu apoio fiel ao longo dos anos e ao seu interesse sincero pelas pessoas, ela era uma convidada muito bem-vinda e conquistou um lugar no coração de muitos.” Sneepels também era uma grande torcedora do Feyenoord Feminino.

Após o anúncio de seu falecimento, a ESPN relembrou mais uma vez a entrevista especial de 2023. As imagens voltaram a despertar muitas emoções e geraram inúmeras manifestações de apoio aos seus familiares.

O Feyenoord também se pronunciou sobre o falecimento de Sneepels. Com alguns emojis, o clube demonstrou estar profundamente comovido com a perda.

Com seu amor pelo Feyenoord, seu envolvimento com o futebol feminino e, sobretudo, sua impressionante homenagem ao filho, Hannie Sneepels deixou uma marca indelével. Ela completou 63 anos.







