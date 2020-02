Morre torcedor do Flamengo agredido no Rio: intolerância faz nova vítima no futebol

Roberto Vieira estava internado desde abril de 2019, quando foi espancado por torcedores do Penãrol

Na madrugada desta quarta-feira, 19 de fevereiro, faleceu torcedor do Roberto Vieira de Almeida. Ele foi espancado por torcedores do Peñarol no dia 3 de Abril do ano passado, em uma confusão nos arredores de onde estava concentrada a torcida do Penãrol antes da partida entre rubronegros e uruguaios, pela do ano passado. O caso aconteceu no Leme, zona sul do Rio de Janeiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desde então, Roberto permaneceu internado em estado grave no hospital Miguel Couto. Ele foi submetido à cirurgias e apresentou sinais de melhora, mas após quase um ano de luta, não suportou.

Mais artigos abaixo

Mais times

Roberto era capixaba e trabalhava como organizador de eventos. Seu principal negócio era agenciar excursões para o Rio de Janeiro para jogos do Flamengo e também de outros clubes cariocas. Ao longo de todos esses meses, a família tentou a transferência dele para , onde todos moravam, mas todas as tentativas foram frustadas, esbarrando na dificuldade que seria este processo, considerando o estado que o flamenguista se encontrava.

Segundo o portal GloboEsporte.com, os três uruguaios acusados da agressão ao torcedor ainda estão no . Dennis Oscar Viega González, Fernando Segundo Carreno Tucce e Gianfranco Steffano Cattapan Flores foram detidos após o ocorrido em Abril. Eles estão em liberdade (por meio de fianças) mas permanecem no país até que o processo seja concluído.