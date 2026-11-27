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O mundo do futebol está de luto: morreu Juary. O ex-atacante brasileiro (foto: Inter.it) morreu em seu país natal aos 67 anos.

Ao longo da carreira, defendeu Santos, Avellino, Inter, Ascoli, Cremonese e Porto. Pelo clube português, conquistou o título europeu em 1987, quando marcou o gol da virada por 2 a 1 na final da Copa dos Campeões contra o Bayern de Munique, depois do empate marcado pelo argelino Rabah Madjer, apelidado de calcanhar de Alá.

Ficou na memória a comemoração de Juary, que dançava junto à bandeirinha de escanteio.

Em busca de um substituto para Gianluca De Ponti, ídolo da torcida vendido à Sampdoria, o Avellino levou Juary à Itália ao contratá-lo do Tecos, do México, em 1980, quando o futebol italiano voltou a permitir jogadores estrangeiros.

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"El Gringo" Sergio Clerici indicou Juary a Vinicio. O presidente mexicano pediu a Juary que o acompanhasse para observar jogadores que poderia contratar. Depois, no avião, confessou que o havia vendido a um time italiano. Sibilia, então presidente do Avellino, recebeu Juary no aeroporto e disse a seus dirigentes: "Pedi um jogador pra vocês e me trouxeram um moleque". Traduzindo do dialeto da Campânia: "Pedi um jogador a vocês e me trouxeram uma criança".

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Mas, no ano do terremoto, Juary conseguiu conduzir o time de Avellino à permanência na primeira divisão, apesar da punição de cinco pontos na tabela. Chegaram até a gravar um disco para ele: "Será assim, Juary Juary".

Após duas temporadas, Juary se transferiu para a Inter, que, porém, o havia contratado para usá-lo como moeda de troca: o presidente da Inter, Ernesto Pellegrini, queria Schachner, que foi para o Torino, e acabou ficando com Juary. As dificuldades para jogar ao lado de Beccalossi e Muller não ajudaram em sua adaptação ao time: "Em Avellino, eu era um deles; em Milão, era apenas mais um", disse. Depois de marcar um gol contra o Catanzaro em um San Siro encoberto pela neblina, brincou: "Só eu e o árbitro vimos o gol".

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Então, Carletto Mazzone o chamou para o Ascoli ("Vejo que você está triste em Milão. Venha para cá que vou fazer você se divertir") e Emiliano Mondonico o chamou para o Cemonese, que depois caiu para a Série B.

Depois de pendurar as chuteiras, Juary voltou à Itália, onde treinou Banzi, Aversa Normanna e Sestri Levante.

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A HOMENAGEM DA INTER

O FC Internazionale Milano e todos que fazem parte da Inter se unem às manifestações de pesar pela morte de Juary e prestam solidariedade a seus familiares.

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Nascido em São João de Meriti em 1959 e formado no Santos, Juary Jorge dos Santos Filho chegou à Itália em 1980 para defender o Avellino.

Em 1982, chegou à Inter, pela qual disputou a temporada 1982/83: foram 21 jogos e dois gols no campeonato, um gol na Copa da Itália e um na Copa da Uefa. Encerrou sua passagem com 36 jogos e quatro gols no total, antes de se transferir para o Ascoli e, depois, para o Cremonese. Em 1987, conquistou a Copa dos Campeões ao marcar o gol decisivo na final contra o Bayern de Munique.

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O clube expressa sua solidariedade à família e a todos os entes queridos de Juary.