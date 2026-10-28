Compartilhar Siga GOAL no Google

O meia de criação do Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, tornou-se o mais recente jogador da primeira divisão a ter a residência da família invadida por ladrões, após uma série de arrombamentos de grande repercussão. A noiva do jogador da seleção inglesa, Britney De Villiers, revelou o episódio angustiante nas redes sociais na terça-feira e fez um alerta público a seus seguidores.

Publicidade

Casa da família estava vazia durante invasão recente

A modelo e criadora de conteúdo sul-africana De Villiers, que tem mais de 600 mil seguidores no TikTok, confirmou que a casa do casal foi invadida no início desta semana. Felizmente, nem o meio-campista, nem sua companheira, nem os dois filhos pequenos, Greyson e Hayes, estavam no imóvel durante a invasão. Ainda não está claro se o arrombamento ocorreu enquanto o Forest empatava por 1 a 1 com o Ipswich Town fora de casa na noite de sexta-feira.

Companheira faz alerta nas redes sociais

A invasão aconteceu menos de uma semana depois de a mansão de 4 milhões de libras do capitão do Manchester United, Fernandes, ser invadida por três pessoas mascaradas enquanto ele estava na Itália para uma derrota por 4 a 1 para o Como.

Ao comentar o episódio em seus stories no Instagram na terça-feira, De Villiers escreveu: "Eu não pretendia contar isso publicamente, mas nossa casa foi invadida há alguns dias e, depois de saber de outra invasão desde então, acho importante alertar as pessoas.

"É extremamente perturbador saber que casas estão sendo visadas. Por favor, redobrem a atenção, verifiquem se os sistemas de segurança estão ligados, estejam vocês em casa ou não, e denunciem qualquer coisa suspeita.

Publicidade Publicidade

"Felizmente, ninguém estava em casa quando aconteceu, e bens materiais podem ser repostos. Mas é horrível saber que alguém invadiu sua casa, especialmente quando você tem filhos pequenos.

Tópicos relacionados

"Por favor, cuidem-se e cuidem uns dos outros."

Família influenciou decisão de permanecer no Forest

Depois de se conhecerem por meio de um amigo em comum em 2019, receberem Greyson em 2023 e ficarem noivos em junho de 2025, o casal comemorou o nascimento de Hayes em agosto de 2025. As complicações na gravidez enfrentadas por De Villiers antes do nascimento de Hayes tiveram grande peso na decisão do meio-campista de permanecer no City Ground naquele verão. Ele rejeitou o Tottenham Hotspur, embora o clube londrino acreditasse ter acionado sua cláusula de rescisão de 60 milhões de libras, para, em vez disso, assinar um contrato de três anos, válido até 2028.

Publicidade

De Villiers continua apoiando o meio-campista nas arquibancadas e nas redes sociais. Recentemente, publicou estatísticas de criação de chances na Premier League depois que Thomas Tuchel deixou o jogador fora da convocação ampliada da Inglaterra para o outono, antes de a saída de Cole Palmer lhe render uma convocação de última hora.

Meio-campista terá sequência difícil no campeonato

Apesar do episódio perturbador fora de campo, a expectativa é que Gibbs-White continue à disposição enquanto o Forest tenta encerrar uma péssima sequência de 10 jogos sem vitória na Premier League. O técnico Oliver Glasner tem tido dificuldades para melhorar os resultados desde que chegou, no verão, com um contrato de 13 milhões de libras por ano. Conquistar uma vitória nos próximos jogos da primeira divisão será essencial para aliviar a pressão crescente sobre o Forest.