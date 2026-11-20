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Morgan Gibbs-White pode se juntar ao companheiro de seleção inglesa Harry Kane no Bayern de Munique em 2027? Dietmar Hamann explicou à GOAL por que o interesse no talentoso meia do Nottingham Forest faria sentido para o campeão da Bundesliga, já que o atual camisa 10, Jamal Musiala, enfrenta dificuldades há 18 meses.

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Bayern está disposto a gastar alto pelos jogadores certos

Por sua posição no futebol europeu e mundial, o Bayern está sempre em busca de jogadores de elite capazes de decidir partidas. Historicamente, o clube não se mostrou disposto a pagar as maiores cifras, já que sua reputação costuma favorecê-lo nas negociações por transferências.

Mais recentemente, porém, o Bayern abriu um pouco mais os cofres: desembolsou € 100 milhões (£ 84 milhões/US$ 110 milhões) pelo ex-atacante do Tottenham Kane no verão de 2023. O clube investiu cerca de € 70 milhões (£ 59 milhões/US$ 77 milhões) para tirar o atacante colombiano Luis Diaz do Liverpool e € 53 milhões (£ 44 milhões/US$ 58 milhões) no talentoso e imprevisível ponta da seleção francesa Michael Olise.

O investimento valeu a pena em todos esses negócios. Olise acumulou um número impressionante de assistências, Diaz corre muito pelas pontas, enquanto Kane, com 156 gols em 162 jogos, se tornou vencedor da Bola de Ouro .

Gibbs-White se valorizou e chegou à seleção inglesa

Ainda assim, sempre há espaço para melhorar no Allianz Arena, e já se sugeriu que outro jogador criativo poderia chegar ao clube. Especulações no verão de 2026 indicaram que Gibbs-White havia entrado no radar de contratações.

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Ele se tornou uma referência para o Forest e usa a braçadeira de capitão regularmente, além de ter disputado dez partidas pela seleção principal da Inglaterra . Embora tenha muitos dribles e lances de habilidade em seu repertório, ele não é um camisa 10 que joga por conta própria e sempre se dedica em campo pelo bem da equipe.

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A contratação de Gibbs-White faria sentido para o Bayern?

Diante disso, MGW seria uma boa contratação para jogar ao lado de Kane? Ao ser questionado, Hamann, ex-meio-campista do Bayern que falou por cortesia do Lottoland Live Casino, disse à GOAL: “No setor ofensivo, eles precisam avaliar a situação.

“Musiala, obviamente, está fora por lesão e tem problemas de saúde. [Ismael] Saibari chegou ao clube, não começou muito bem e agora se machucou. Então, acho que eles terão de fazer alguma coisa no ataque no próximo verão.

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“Eu não ficaria surpreso se Gibbs-White estivesse no radar. Ele não seria o único. Se eu fosse torcedor do Forest, de certa forma ficaria feliz com o interesse das pessoas pelos meus jogadores, porque isso significa que são bons jogadores.

“Ele parece muito bem adaptado ao Forest, porque de certa forma revitalizou a carreira lá e se saiu muito bem. Faria sentido, mas acho que ainda estamos longe de ver Gibbs-White chegar a Munique.”

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Problemas de saúde prejudicaram Musiala

O Bayern avalia suas opções depois que Musiala sofreu uma grave lesão no tornozelo no Mundial de Clubes da FIFA de 2025 e apresentou preocupantes problemas neurológicos que o levaram a desmaiar durante amistosos de pré-temporada contra RB Leipzig e Heidenheim.

O jogador de 23 anos não é o mesmo há algum tempo. Questionado sobre a situação atual do atleta da seleção alemã, Hamann disse: “Desde que ele assinou o contrato em fevereiro de 2025, no ano passado, há 18 meses. Ele sofreu uma lesão muscular em março ou abril, fora de casa contra o Augsburg, eu me lembro. Depois voltou para o Mundial de Clubes e sofreu aquela lesão grave contra o Paris. Ele não é mais o mesmo desde então.

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“Ele voltou há cerca de dez meses, em janeiro. Depois, obviamente, teve seus problemas de saúde. Nos últimos 18 meses, não tem sido o mesmo por vários motivos.

“Pessoas do clube dizem que agora os problemas neurológicos dele estão sob controle. Mas ele sofreu outra lesão muscular há cerca de oito semanas. Não foi visto desde então. Espero que, depois da pausa para as seleções, possamos vê-lo um pouco em campo. Com Saibari fora e [Serge] Gnabry lesionado, acho que precisarão dele até o Natal.”

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Bayern prepara planos de contratação para 2027

Musiala disputou apenas quatro partidas pelo Bayern nesta temporada. A mais recente foi a vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, em 18 de setembro. Ele ainda deve ter um papel a desempenhar até o fim do ano e durante a janela de transferências de janeiro.

Resta saber o que acontecerá nesse momento e no próximo verão. Gibbs-White, que tem contrato com o Forest até 2028 , deve atrair o interesse de vários clubes europeus .