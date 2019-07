Morgan cutuca críticos por comemoração: "Você vê homens pegando seus sacos!"

Americana diz que homenageou a atriz Sophie Turner: "não foi ataque para a Inglaterra de forma alguma"

Alex Morgan, um dos destaques da seleção dos na , teve os holofotes virados para si após ter comemorado o gol marcado contra a , na semifinal da competição, gesticulando como se estivesse tomando chá.

O ato gerou dúvidas na mídia e nas redes sociais, se Morgan teria provocado as inglesas com o famoso "chá das cinco" ou se a referência seria a "Boston tea party", movimento chave precursor da revolução que levou a independência dos EUA, que é celebrado no dia 4 de julho.

Em entrevista nesta sexta-feira (6), Morgan explicou que não provocou as inglesas e sugeriu que as reações à sua comemoração foram sexistas, e comparou a situação com a que envolveu Cristiano Ronaldo e Diego Simeone, pela , que resultou em multas para ambos.



(Foto: Getty Images)

"Minha comemoração foi mais sobre 'Esse é o chá', que está contando uma história, espalhando notícias", disse a atacante.

"Sophie Turner faz isso muitas vezes, ela é uma das minhas atrizes favoritas, então não foi ataque para a Inglaterra de forma alguma", explicou.

"Eu sinto que há algum tipo de padrão duplo para as mulheres nos esportes sentirem que temos que ser humildes em nossos sucessos e ter que comemorar, mas não muito, e temos que fazer alguma coisa, mas sempre tem que ser em uma limitada moda", criticou.

"Você vê homens comemorando em todo o mundo em grandes torneios, pegando seus sacos ou o que quer que seja, e quando eu olho para tomar uma xícara de chá, me criticam um pouco. Você tem que rir disso para ver todos as críticas, concluiu.