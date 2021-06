Morata revela que recebeu ameaças de morte contra a família por gol perdido na Euro 2020

Morata: “Não dormi nove horas depois do jogo contra a Polônia. Recebi ameaças, insultos contra minha família

O atacante Álvaro Morata, da Espanha, disse que foi alvo de ameaças e insultos - inclusive de pessoas que disseram querer que seus filhos morressem - depois de perder um gol na partida contra a Polônia na Euro 2020.

Morata errou o chute ao gol, após Gerard Moreno desperdiçar a cobrança. A partida terminou em 1 a 1 e deixou a Espanha em risco de não conseguir se classificar para a fase eliminatória da Euro.

O atacante que recentemente voltou para o Atlético de Madrid, diz que não conseguiu dormir depois da partida contra a Polônia por causa das mensagens que recebeu, mas diz que continua determinado a continuar jogando e tentando levar a Espanha ao título.

Em uma declaração a rádio espanhola CadenaCOPE, Morata disse: “Não dormi nove horas depois do jogo contra a Polônia. Recebi ameaças, insultos contra minha família, de que esperam que os meus filhos morram."

"Estou bem, talvez alguns anos atrás eu estaria ferrado. Passei algumas semanas isolado de tudo."

Morata, que marcou o primeiro gol da Espanha contra a Polônia, disse que aceitou a pressão e as críticas de suas atuações, mas que algumas críticas das redes sociais foram longe demais.

Ele disse: “Eu entendo que sou criticado por não ter marcado nenhum gol, mas gostaria que as pessoas se colocassem no lugar do que é receber ameaças, que dizem que seus filhos devem morrer. O que me incomoda é que eles contam para minha esposa, que eles contam para meus filhos. Eles contam tudo para eles ”.

Questionado sobre o motivo de ter decidido ir a público sobre as ameaças, Morata acrescentou: "Gostaria que as pessoas se colocassem no meu lugar. Tenho duas opções: calar a boca ou vir aqui para me explicar".

Depois de um começodifícil na Euro, empatando com a Polônia e Suécia, a Espanha reagiu a aplicou um 5 a 0 sobre a Eslováquia. Garantindo o segundo lugar no Grupo E e se classificando para as oitavas de final para enfrentar a Croácia.

Morata aproveitou para falar sobre o jogo: "Eles têm muita classe. Brozović, Modrić e Kovačić, vai ser físico e vamos precisar apertar todos."

A Espanha pode enfrentar a campeã mundial França nas quartas de final, mas Morata diz que os campeões de 2008 e 2012 não temem ninguém.

"Não acho que estejamos abaixo da França ou da Alemanha. Temos muito que melhorar, mas não faz sentido acreditar no melhor ou no pior", disse.