Morata revela promessa a Simeone: "Prometi que iria para o Atlético de Madrid"

Atacante revelou que deu a sua palavra há três anos e meio

À véspera de encarar a Juventus pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, Álvaro Morata conversou com o jornal AS e revelou que deu a sua palavra para o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que um dia assinaria com o clube espanhol.

"Há três anos atrás foi quando fizemos nosso primeiro contato. Eu dei a palavra a ele que iria quando pudesse. Antes não podia, não dependia de mim, mas dei minha palavra. Agora, que vim, foi a vez que menos falei com Simeone. Vou dar tudo por essa camisa", disse.

O jogador ainda ressaltou a importância de conquistar o título da UCL após chegar em duas finais, e ser derrotado justamente para o Real Madrid em ambas as ocasiões.

"Venho para somar no trabalho realizado durante esses anos. Sei que não significa ganhar a Champions aqui do que em outros clubes. Não vou explicar o que supõem ganhar a competição com o Atlético. Porém, primeiro, precisamos derrotar a Juventus, que tem uma grande equipe finalizou", completou.



Foto: Getty Images

Questionado ainda sobre a sua relação com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, Morata descartou qualquer problema com o craque que terá como adversário nesta quarta-feira (20).

"Nunca tive problemas com Cristiano Ronaldo. Ele quer sempre ganhar, é muito competitivo, mas espero que quarta-feira não seja o seu dia", apontou.

“É boa pessoa e por vezes falo com ele fora do futebol, para perguntar pela família”, completou.

Atlético e Juventus entram em campo nesta quarta-feira (20), às 17h (de Brasília).