Com a franqueza que lhe é característica, Álvaro Morata voltou a colocar José Mourinho nos holofotes. Após anos longe da Espanha, passando por experiências instáveis entre Milan, Galatasaray e Como, o atacante da seleção espanhola se encontra agora no Leganés, na segunda divisão.

Ainda assim, Morata não esqueceu o homem que lhe deu a primeira oportunidade no Real Madrid, e, em uma confissão bem-humorada, revelou que estava esperando ansiosamente pela nova explosão de Mourinho.

Volta às origens e o ambicioso projeto do Leganés

Depois de deixar o Atlético de Madrid em 2014 e de passar por experiências que não lhe deram a estabilidade que buscava, especialmente com a pouca participação sob o comando de Cesc Fàbregas no Como, Morata optou por voltar a Madri pela porta do Leganés, por empréstimo até o fim da temporada.

Em entrevista ao programa "El Larguero", com Manu Carreño, o filho da capital se mostrou feliz com essa decisão e disse: "Acho que é um projeto excelente, com um forte comprometimento do clube e dos proprietários. É um projeto muito promissor, e, desde que cheguei ao clube, muitos jogadores demonstraram interesse por ele e me perguntaram sobre isso. Eu não esperava todo esse interesse da mídia. É um clube em que adoro a maneira como as coisas funcionam, os profissionais que ali trabalham e o clima maravilhoso no estádio".

"Eu estava esperando por isso, porque me faz rir"

Ao ser questionado sobre as declarações irritadas de José Mourinho em relação à arbitragem após a derrota de sua equipe para o Real Betis, Morata não escondeu sua admiração pelo retorno da antiga versão do técnico português.

E disse Morata, rindo: "Sinceramente, eu estava esperando ansiosamente que ele dissesse algo assim, porque me faz rir".

Acrescentou, em declarações à rádio "Cadena SER", que Mourinho sabe como esquentar o ambiente e tornar o futebol mais divertido: "Se você é fã de futebol, tenho certeza de que, assim que ele disse isso, as pessoas vão assisti-lo e procurar por ele. No fim das contas, é isso que o torna mais divertido".

E continuou: "Como torcedor, espero que o Atlético de Madrid conquiste o Campeonato Espanhol, mas eu curto a partida. Agora, se houver um jogo de clássico, também vou assistir para ver o Mourinho".

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Coletivas que não deixam ninguém indiferente

Morata encerrou sua fala reforçando que é adepto desse tipo de coletiva de imprensa explosiva, porque dão um sabor especial ao jogo, dizendo: "Com certeza não deixam ninguém indiferente na mídia".

A fala de Morata não parou apenas em Mourinho, mas abordou também sua nova fase no Leganés, sua ambição de voltar ao topo do futebol espanhol, os bastidores de sua exclusão da lista da seleção para a Copa do Mundo de 2026 e sua opinião sobre nomes como Rodri e Julián Álvarez. Mas sua declaração sobre Mourinho foi o destaque principal: o retorno do Special One em sua versão polêmica se tornou, por si só, motivo suficiente para Morata se sentar em frente à tela.