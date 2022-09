Monza x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Juve busca a recuperação neste domingo (18) após quatro jogos sem vencer; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da derrota para o Benfica por 2 a 1 na Champions League, a Juventus se prepara para enfrentar o Monza neste domingo (18), às 10h (de Brasília), no Stadio Brianteo, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Sem vencer há quatro jogos (dois empates e duas derrotas), a Juve busca a recuperação. Atualmente, soma 10 pontos no Italiano.

Para o confronto, o técnico Allegri volta a ter à disposição Wojciech Szczesny, recuperado de lesão, assim como Adrien Rabiot. Paul Pogba, Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Alex Sandro, machucados, seguem fora.

Do outro lado, o Monza, na lanterna, busca a primeira vitória no campeonato.

Escalações:

Escalação do provável JUVENTUS: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic.

Escalação do provável MONZA: Di Gregorio; Marlon, Mari, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Pessina, Augusto; Mota, Caprari.

Desfalques

Juventus

Arkadiusz Milik e Juan Cuadrado, suspensão, são desfalques certos.

Monza

Andrea Petagna, Marco D'Alessandro e Andrea Ranocchia, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Stadio Brianteo – Monza, Itália