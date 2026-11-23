A partida será transmitida pela DAZN, que exibe todos os jogos da Serie A, e pela Sky Sport. Também haverá transmissão por streaming no NOW e no Sky Go. Veja abaixo as opções para assistir a Monza x Fiorentina na TV e ao vivo pela internet.

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Campeonato Italiano - Rodada 12 23 de nov. de 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Monza e Fiorentina se enfrentam na segunda-feira, 23 de novembro, às 20h45, no estádio Brianteo, no jogo que encerra a 12ª rodada da Serie A. Os dois times buscam regularidade e estão em posições na tabela que não permitem distrações.

O Monza vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. A mais recente, por 1 a 0 para a Atalanta, confirmou a fase complicada do time. A vitória por 4 a 0 sobre o Cagliari, em meados de outubro, segue como a única recente.

A Fiorentina teve um início de temporada difícil, mas mostrou alguns sinais de recuperação nas últimas semanas. A vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo e os empates por 2 a 2 com Atalanta e Juventus renderam pontos importantes. O empate com a Juventus é o resultado mais recente.

Paolo Vanoli já mostrou que sabe mudar a formação durante o jogo e, na Brianza, terá de escolher a melhor maneira de aproveitar a qualidade ofensiva à disposição. O Monza, por sua vez, precisa de pontos para sair de uma posição incômoda na tabela.

O prognóstico segue em aberto: nenhum dos dois times pode se dar ao luxo de cometer outro tropeço. Confira todas as informações sobre horário, canais de TV e transmissão ao vivo pela internet.

Notícias dos times

O Monza, treinado por Matteo Paro, não poderá contar com Yvan Kouadio Maye e Michael Folorunsho, lesionados. Ivan Juric também está entre os desfalques, na lista de suspensos. A provável escalação tem Toernqvist no gol, com Mota, Toure e Varela no ataque.

A Fiorentina de Paolo Vanoli tem dois desfalques, Marin Pongracic e Fabiano Parisi, e nenhum suspenso. A provável escalação começa com De Gea no gol e tem Mastantuono, Njie e Pedro Gonçalves atrás de Pellegrino. Novas informações virão mais perto do início da partida.

Momento dos times

O Monza somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para a Atalanta, enquanto o Napoli venceu por 4 a 1 no Brianteo. O triunfo por 4 a 0 sobre o Cagliari segue como a única vitória no período. Ao todo, o time marcou 8 gols e sofreu 10.

A Fiorentina tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente é o 2 a 2 com a Juventus, precedido pela vitória por 4 a 2 na casa do Sassuolo e pelo empate por 2 a 2 com a Atalanta. As derrotas foram para a Inter de Milão (2 a 1) e o Como (3 a 1). A Fiorentina marcou 10 gols e sofreu 11.

Confrontos anteriores

O último confronto foi em 13 de janeiro de 2025, quando o Monza venceu a Fiorentina por 2 a 1 na Serie A. Nos últimos cinco encontros, o retrospecto está empatado: duas vitórias para cada lado e um empate, o 2 a 2 de setembro de 2024. O número de gols também é igual: 8 para cada time.

Classificação

Na Serie A, o Monza ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, enquanto a Fiorentina está em 15º lugar, logo acima dos três últimos. A distância entre os dois é pequena, e o resultado pode mudar o ânimo de ambos.