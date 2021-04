Montevideo City Torque x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times estreiam na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chegou a hora do Bahia estrear na Copa Sul-Americana! Nesta quarta-feira (21), O Bahia inicia a sua nesta quarta-feira (21), contra o Montevideo City Torque, na estádio Centenário, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo B. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Montevideo City Torque x Bahia DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Estádio Centenário, Montevidéu - URU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Tricolor busca a vitória fora de casa / Foto: Felipe Oliveira/ Bahia

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MONTEVIDEO CITY TORQUE

O Montevideo City Torque chega à fase de grupos da Copa Sul-Americana vivendo um bom momento, já que luta pelo título uruguaio. A equipe vai com força total para a estreia.

Provável escalação do Montevideo City Torque: Mejía; Toledo, Barboza, Léo Coelho, Álvez; Canobbio, Ángel Rodríguez, Bares; Olivera, González e Franco.

BAHIA

Após se classificar para a semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia concluiu a preparação para o duelo nesta terça-feira já sabendo que não poderá contar com o atacante Rossi, suspenso. A equipe vai com força total para a estreia na competição continental.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Óscar Ruiz, Rodriguinho e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MONTEVIDEO CITY TORQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Fênix 0 x 2 Montevideo City Torque Copa Sul-Americana 14 de abril de 2021 Montevideo City Torque 0 x 0 Fênix Copa Sul-Americana 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independiente x Montevideo City Torque Copa Sul-Americana 24 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Montevideo City Torque x Deportivo Guabirá Copa Sul-Americana 5 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Bahia de Feira Campeonato Baiano 18 de abril de 2021 Bahia 4 x 0 CRB Copa do Nordeste 17 de abril de 2021

