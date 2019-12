Monterrey x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Reds rejeitam o rótulo de favorito nesta quarta-feira (18), pela semifinal do Mundial de Clubes; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando uma vaga na final do Mundial de Clubes, o encara o nesta quarta-feira (18), às 14h30 (de Brasília), sonhando com o título inédito. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida e o pré-jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Monterrey x Liverpool DATA Quarta-feira, 18 de dezembro LOCAL Khalifa Stadium - Doha, QAT HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds querem título inétido do / Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MONTERREY

O time mexicano venceu o Al-Sadd nas quartas de final do Mundial por 3 a 2 e garantiu a classificação para a semifinal.

O Monterrey pretende se tornar o primeiro clube mexicano a chegar à final da competição e entrará no jogo de quarta-feira cheio de confiança.

A equipe, inclusive, deve ser a mesma que bateu o Al-Sadd nas quartas.

Provável escalação do Monterrey: Barovero; Medina, Montes, Sanchez, Vangioni; Rodriguez, Gonzalez; Pabon Pizarro, Gallardo; Funes Mori​

LIVERPOOL

Campeão da Liga dos Campeões, o técnico Klopp desembarcou em Doha com a sua equipe principal em busca do título inédito e descartou o rótulo de favorito na competição.

"Por representarem a América do Sul e nós a Europa, se imagina a presença dos dois na final, esse favoritismo. Mas no futebol, eu acredito, que todo mundo tem chance de ganhar. Se não fosse assim, a já estaria decidida antes de começar. Mas temos jogos pela frente.", disse.

"Não penso no ou no Al Hilal. Eu só penso no Monterrey. Vamos ter a chance de ver a semifinal hoje. Os dois times são potenciais adversários. Mas não preferimos um ou outro. Eu vi Monterrey e Al Saad. Foi técnico, intenso, muito rápido, jogo duro. Não pensamos em nomes, não viemos aqui para isso. Representamos a Europa, mas não carregamos o peso dela nas costa", completou.

Apesar de ter se machucado na vitória sobre o na última rodada da Premier League, Georginio Wijnaldum viajou com a equipe.

O alemão ainda pode poupar Mohamed Salah, enquanto Joel Matip, Fabinho e Nathaniel Clyne seguem lesionados.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Milner, Keita; Shaqiri, Origi, Mane

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MONTERREY

