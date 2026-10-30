"Sou treinador há muito tempo e trabalhei a maior parte desse período com jogadores jovens", disse Danks em entrevista coletiva na sexta-feira, referindo-se à sua longa atuação nas categorias de base da federação inglesa FA.

O substituto de Vincent Kompany, que está doente, explicou: "O que Lenny está passando agora é completamente normal. Todo mundo espera e torce para que o caminho seja reto e leve diretamente ao topo. Mas, na realidade, é como uma montanha-russa: há altos e baixos, oscilações de desempenho, momentos de muita confiança e momentos de pouca confiança. Acreditamos nele, estamos ao seu lado e o incentivamos a trabalhar duro."

Desde sua rápida ascensão no outono passado, o desenvolvimento do ponta-direita de 18 anos perdeu ritmo. No segundo turno, diversos problemas com lesões o atrapalharam, razão pela qual acabou ficando fora da Copa do Mundo. No início desta temporada, Karl decepcionou, mas recentemente voltou a dar sinais de melhora e foi titular em duas partidas seguidas.

Uli Hoeneß e Max Eberl fizeram críticas a Lennart Karl

Na vitória por 6 a 1 sobre o 1. FC Magdeburg, na quarta-feira, Karl brilhou com um ótimo passe em profundidade na jogada que resultou no gol de Michael Olise para abrir o placar, além de dar uma assistência para o 4 a 1. "Nos últimos dois jogos, ele mostrou alguns sinais realmente positivos. Trabalhou duro, cumpriu muito bem sua função defensiva para a equipe e mostrou momentos de verdadeira qualidade", avaliou Danks. Ao todo, Karl disputou 443 minutos em 11 partidas nesta temporada. Nesse período, marcou um gol e deu duas assistências.

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Recentemente, vários dirigentes fizeram críticas a Karl, especialmente por seu comportamento fora de campo e nas redes sociais. O presidente de honra Uli Hoeneß anunciou uma "conversa séria" com Karl. Após a partida contra o Magdeburg, o diretor esportivo Max Eberl falou de "um ou outro deslize" e disse: "Lenny precisa mostrar em campo que está saindo dessa fase ruim." No grande jogo da Bundesliga contra o Borussia Dortmund, no sábado (18h30), tudo indica que Karl só entrará no decorrer da partida.