Não faz tanto tempo assim que torcedores e especialistas arregalaram os olhos quando o diretor esportivo Max Eberl, após uma enxurrada incomparável de recusas, tirou Vincent Kompany da cartola como técnico do Bayern de Munique. O belga, ainda um nome quase desconhecido como treinador, havia sido rebaixado poucas semanas antes com o Burnley da Premier League sem fazer barulho algum.

Seus críticos, Kompany tratou de calar em tempo recorde após sua chegada a Munique no verão de 2024, com seu futebol de tirar o fôlego e seu carisma. No noroeste da Inglaterra, porém, o vento mudou de forma drástica.

É verdade que o Burnley continua sendo a personificação de um time ioiô. Pouco mais de dois anos após a saída do ex-zagueiro de classe mundial, no entanto, o clube se parece com um monte de ruínas, tanto esportiva quanto financeiramente.

Foi assim que o Burnley ficou após a saída de Vincent Kompany

Mas vamos por partes. Kompany havia recolocado o Burnley na Premier League após o rebaixamento de 2022, de forma fulminante, com a impressionante e ao mesmo tempo histórica marca de 101 pontos. O atual técnico do Bayern, porém, não conseguiu evitar a nova queda para a segunda divisão. Uma circunstância que, na época, deixou o antecessor Sean Dyche furioso.

Hoje com 55 anos, ele, que havia subido com o Burnley duas vezes e manteve o clube por cinco temporadas na elite inglesa, disparou: "Acho que eles fizeram 24 pontos com ele. Para isso, gastaram 150 milhões de euros, e ele conseguiu o trabalho no Bayern. Não sei como isso acontece! Queria ter sido eu. Queria ter deixado o clube com 150 milhões de euros em dívidas e depois conseguido o trabalho no Bayern. Seja como for, a vida dá umas voltas interessantes."

Entre outras coisas, o Burnley contratou Zeki Amdouni pela quantia recorde de 18,6 milhões de euros. Mas não adiantou. Com apenas 24 pontos (cinco vitórias e 24 derrotas) e saldo de gols de 41:78, o time terminou em 19º lugar. Após um acesso direto logo depois, nem o sucessor Scott Parker conseguiu, em defesa de Kompany, evitar um novo rebaixamento. De volta à Championship, a segunda divisão, o compatriota de Kompany, Nicky Hayen, deveria apertar nesta temporada o botão do elevador para cima.

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Burnley é atualmente o pior time da Championship

No entanto, o elevador do Burnley atualmente está indo ainda mais para baixo, rumo ao limbo esportivo. A triste realidade: zona de rebaixamento em vez de vagas de acesso. Após oito rodadas, o clube aparece na lanterna como o único time da liga sem vitória, com míseros quatro pontinhos. Com 17 gols sofridos, o Burnley também tem, ao lado do Norwich City, a pior defesa da liga.

O ex-goleiro do KSC Max Weiß, promovido ao posto de número 1 antes da temporada, já perdeu sua vaga de titular. O capitão Kyle Walker foi recentemente parar no banco. A esperada reação a partir dessas medidas, porém, não veio no duelo com o Derby County antes da pausa XXL para jogos de seleções.

O 1 a 1 já foi o quarto empate nesta ainda jovem temporada. O objetivo declarado do retorno à elite fica cada vez mais distante. Afinal, nunca houve na Championship um clube que tenha conseguido o acesso depois de passar oito partidas sem vencer nenhuma. "Isso é difícil de aceitar", disse Hayen após o apito final: "É frustrante."

Além disso, Hayen, que assumiu a equipe apenas 29 dias antes do primeiro jogo oficial após anos bastante bem-sucedidos no Club Brugge (campeão nacional e da copa), já falou abertamente sobre sua possível demissão. "Eu sei como o futebol funciona, mas também disse que há muitos motivos, e isso pode ser levado em conta ou não", afirmou à BBC Radio Lancashire, antes de ressaltar: "Eu sei que sou responsável por isso e, se decidirem que não é bom o suficiente, então veremos."

Apesar de o efeito ioiô desta vez muito provavelmente não acontecer, Hayen poderá continuar por enquanto. No entanto, os alarmes também soam quando se olha para o saldo bancário. Assim, a BBC recentemente escolheu uma metáfora adequada para a situação: "O problema dos ioiôs é que você não os recupera mais quando o impulso se inverte e a corda afrouxa." Ainda assim, a palavra "afrouxa" também se aplica à alavanca financeira do clube. O Burnley está longe de conseguir corrigir o desequilíbrio esportivo com transferências de peso no inverno.

Montanha de dívidas! É por isso que o Burnley está no fim financeiramente

O principal responsável por isso é Alan Pace. O americano assumiu o Burnley em dezembro de 2020 com sua empresa de investimentos, a ALK Capital. A compra, porém, foi financiada com empréstimos. Em outras palavras, grande parte da carga financeira recai sobre o próprio clube, e ela é enorme por causa do rebaixamento, diante das receitas significativamente menores em comparação com a Premier League. A montanha atual da dívida é de mais de 165 milhões de euros, segundo informações do Guardian. Além disso, no contexto da aquisição, a empresa ainda deveria 94 milhões de euros ao clube.

Não é de surpreender que Pace tenha sido alvo de cânticos pesados dos torcedores nos últimos jogos em casa. O diretor-executivo James Holroyd, que já trabalhou na Adidas e no Manchester United, já puxou o freio e anunciou sua renúncia após apenas 15 meses no cargo. Em meio à turbulência em torno das falhas da diretoria no planejamento financeiro, o Burnley depende de receitas com transferências. No total, jogadores foram vendidos no verão por cerca de 124 milhões de euros, entre eles Maxime Esteve para o RB Leipzig, enquanto reforços chegaram por uma quantia relativamente baixa para os padrões ingleses, de pouco mais de 53 milhões de euros.

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Transferência de Jamie Vardy não passa de um paliativo

Sintomático do desequilíbrio no elenco do Burnley é a posição de atacante. A venda de Zian Flemming por 20 milhões de euros para o Ipswich Town, que na temporada passada marcou ao menos 11 gols apesar do rebaixamento e, após duas rodadas, já havia feito dois gols na Championship, não foi reinvestida. Em vez disso, chegaram por empréstimo o jovem de 19 anos Dastan Satpaev, do Chelsea, e Jamie Vardy, que estava sem clube, pouco antes do fechamento da janela de transferências.

Os tempos gloriosos do lendário artilheiro, que certa vez conduziu o Leicester City de forma sensacional ao título, já ficaram para trás há muito tempo. A contratação é, quando muito, um paliativo. Até aqui, o veterano de 39 anos fez apenas duas breves aparições, sem marcar gols.

A única esperança de permanência vem da estatística de que, entre os dez times anteriores que ainda não haviam vencido após oito partidas, sete acabaram conseguindo se salvar. Um rebaixamento à League One, a terceira divisão, provavelmente significaria para o Burnley o pior cenário possível em todos os aspectos.

Burnley na última colocação: classificação atual da Championship