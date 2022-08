Monitorado pelo Flamengo, Rossi recebe nova oferta de renovação do Boca Juniors

Diretoria do clube argentino está impaciente com indefinição do futuro do goleiro

Monitorado pelo Flamengo, o goleiro Agustín Rossi, do Boca Juniors, vive dias importantes para definir seu futuro no clube argentino. O jogador de 26 anos recebeu uma nova oferta de renovação de contrato e os xeneizes aguardam impacientes por uma resposta.

A oferta, segundo soube a GOAL, é considerada muito boa por parte dos argentinos e foi realizada nos últimos dias. A diretoria do Boca, no entanto, tem pressa por uma resposta e não pretende prolongar mais o tema.

Agustín tem contrato com o Boca Juniors até junho de 2023 e em janeiro já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. No início do ano, ele chamou a atenção de dirigentes do Flamengo que também ficaram impressionados com as atuações do goleiro diante do Corinthians, pela Copa Libertadores, meses mais tarde.

Nenhum movimento do time carioca foi feito até o momento, mas a situação do goleiro seguirá sendo acompanhada pela departamento de futebol do clube. Isso porque, em dezembro, o contrato de Diego Alves com o Flamengo se encerra e não será renovado.