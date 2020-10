Mönchengladbach x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League; veja onde acompanhar na TV e na internet

Buscando a recuperação após ser derrotado pelo Shakhtar Donetsk na estreia, o Real Madrid entra em campo contra o Mönchengladbach nesta terça-feira (27), às 17h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo B, pensando apenas na vitória. A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mönchengladbach x DATA Terça-feira, 27 de outubro de 2020 LOCAL Borussia-Park - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela TNT, na TV fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Barcelona por 3 a 1, o Real Madrid busca soma os três primeiros pontos na .

Para o confronto fora de casa contra os alemães, o técnico Zinedine Zidane terá dor de cabeça na lateral, uma vez que não terá Nacho, Dani Carvajal e Alvaro Odriozola. Assim, Lucas Vazquez será titular.

Por outro lado, é esperado que o francês utilize a mesma equipe que venceu o Barça no último sábado (24), com Karim Benzema, Casemiro, Sergio Ramos e Varane entre os titulares.

Já o Mönchengladbach empatou com a Inter por 2 x 2 na primeira rodada e aparece na vice-liderança do grupo B, com um ponto conquistado.

Andreas Poulsen, Denis Zakaria e Laszlo Benes lesionados, estão fora, enquanto Mamadou Doucoure é tratado como dúvida devido a um problema muscular.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio.

Provável escalação do Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Apelo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 3 Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 1 x 3 Real Madrid 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 31 de outubro de 2020 10h (de Brasília) Real Madrid x Inter Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 2 x 2 Monchengladbach Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020 05 2 x 3 Monchengladbach 34 de outubro de 2020

Próximas partidas