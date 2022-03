Monaco x PSG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

Monaco e PSG fazem jogaço na manhã deste domingo (20), no estádio Louis II, às 9h (de Brasília), pela 29ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Monaco x PSG DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL Estádio Louis II, Monaco - FRA HORÁRIO 9h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo, no estádio Louis II.

Getty Images

MAIS INFORMAÇÕES

O Monaco faz uma temporada de altos e baixos e acabou sendo eliminado da Europa League pelo Braga, nas oitavas de final.

A equipe monegasca ocupa apenas o oitavo lugar da Ligue 1, com 41 pontos marcados.

Apesar de ser líder com enorme folga no Campeonato Francês, com 65 pontos marcados, o PSG atravessa uma crise após a eliminação na Champions League e também por estar fora da Copa da França.

Na última rodada, Neymar e Messi foram vaiados a cada toque na bola no Parque dos Príncipes e agora a expectativa é ver como a dupla dará sequência à temporada, já que a torcida não deve deixar as críticas de lado.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MONACO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Monaco 1 x 1 Braga Europa League 17 de março de 2022 Strasbourg 1 x 0 Monaco Ligue 1 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Metz x Monaco Ligue 1 3 de abril de 2022 10h (de Brasília) Monaco x Troyes LIgue 1 10 de abril de 2022 A confirmar

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 0 Bordeaux Champions League 13 de março de 2022 Real Madrid 1 x 1 PSG Champions League 9 de março de 2022

Próximas partidas