Monaco x Lyon: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Equipes fecham a sétima rodada da Ligue 1 neste domingo (11), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Em busca da terceira vitória consecutiva na temporada, o Monaco recebe o Lyon na tarde deste domingo (11), às 15h45 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Embalado com a vitória sobre o Estrela Vermelha por 1 a 0 na rodada de estreia da Europa League, o Monaco, volta as atenções para a Ligue 1. A equipe aparece no meio da tabela, com oito pontos.

Para o confronto, Philippe Clement terá o retorno do zagueiro Guillermo Maripan, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Nice por 1 a 0. Já Krepin Diatta pode entrar no lugar de Takumi Minamino.

Do outro lado, o Lyon, que vem de derrota para o Lorient por 3 a 1 na última rodada, soma 13 pontos, e briga pelo G-4.

Boateng tem grandes chances de aparecer entre os titulares no lugar de Thiago Mendes.

Escalações:

Escalação do provável MONACO: Nubel; Disasi, Badiashile, Maripan; Aguilar, Fofana, Lucas, Henrique; Diatta, Embolo, Golovin.

Escalação do provável LYON: Lopes; Gusto, Boateng, Lukeba, Tagliafico; Aouar, Tolisso, Caqueret; Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

Desfalques

Lyon

sem desfalques confirmados.

Monaco

Kevin Volland, Willem Geubbels e Myron Boadu, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Louis II – Fontvieille, Monaco