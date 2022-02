Mônaco x Lyon: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Francês 21/22

A bola vai rolar neste sábado (5) para Mônaco x Lyon, jogo válido pela vigésima terceira rodada do Campeonato Francês, a partir das 17h (horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes na temporada 21/22, 4 meses após o último encontro entre os adversários, válido pelo primeiro turno da Ligue 1, que terminou com vitória do Lyon por 2 a 0.

O Mônaco chega para esta partida da 23ª rodada do Campeonato Francês vindo de vitória na Copa da França contra o Lens. Na última partida pela Ligue 1, a equipe do principado perdeu para o Montpellier, e ocupa a 8ª colocação da competição. Já o Lyon, vem embalado após a vitória de virada sobre o Olympique de Marseille, e irá tentar aproveitar a sua invencibilidade de oito jogos para brigar pelas vagas nas competições europeias. Com 34 pontos, o time de Lucas Paquetá ocupa a 7ª colocação da Ligue 1.

🎙 Peter Bosz durante a coletiva de imprensa antes de #ASMOL:



"Jogamos a última partida com muitos jovens. É bom para o clube e para a Academia. @RomainFaivreoff e #Ndombele treinaram duas vezes. Eles estão prontos para jogar em Mônaco." pic.twitter.com/8KRyfUFuw8 — Olympique Lyonnais 🇧🇷🇵🇹 (@OL_Portugues) February 3, 2022

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ainda há muitas dúvidas sobre as escalações, principalmente sobre o retorno dos jogadores que atuaram na Copa Africana de Nações. Toko Ekambi é um exemplo pelo lado do Lyon. Já no Mônaco, são alguns possíveis desfalques por lesão, como Fábregas e Sidibé.

Possível escalação do Mônaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Matsima e Caio Henrique; Jean Lucas, Tchouaméni, Gelson Martins e Diop; Volland e Ben Yedder.

Possível escalação do Lyon: Lopes; Gusto, Lukeba, Dubois e Boateng; Emerson Palmieri, Paquetá, Cherki, Thiago Mendes e Caqueret; Shaqiri.

📸💥 — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) February 3, 2022

DESFALQUES

Mônaco:

BOADU: lesionado

DIATTA: lesionado

GOLOVIN: lesionado

BADIASHILE: lesionado

MAJECKI: lesionado

Lyon:

DAMIEN DA SILVA: suspenso

DENAYER: lesionado

TOKO EKAMBI: jogador estava na Copa Africana de Nações

AOUAR: lesionado

RENNE ADELAIDE: lesionado

LENNY PINTOR: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Mônaco x Lyon será transmitido ao vivo pela Star+, plataforma de streaming neste sábado (5). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.