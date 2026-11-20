Como assistir a Monaco x Auxerre com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

O Monaco recebe o Auxerre no Stade Louis II em um confronto da Ligue 1 importante para os dois times, que estão em extremos opostos da tabela.

O Monaco de Filipe Luis ocupa a sétima posição na Ligue 1 e divide as atenções entre o campeonato nacional e uma campanha na Conference League que inclui vitórias consecutivas sobre Freiburg e Nordsjaelland. A equipe tem oscilado na liga, mas continua difícil de vencer em casa.

O Auxerre chega a Mônaco em má fase. A equipe de Will Still perdeu três dos últimos cinco jogos na Ligue 1 e sofreu dez gols nesse período. Uma goleada sofrida por 5 a 1 diante do Strasbourg e uma derrota por 1 a 0 para o Paris FC deixaram o time na 14ª posição, e ele precisa muito de um bom resultado fora de casa.

O histórico do confronto dá ainda mais motivos para o Monaco se animar. O clube venceu três dos últimos cinco encontros entre as equipes, incluindo uma vitória por 4 a 2 em casa, em fevereiro de 2025, e outra por 3 a 0 no estádio do Auxerre, em setembro de 2024.

O Auxerre venceu o Monaco fora de casa por 2 a 1 em setembro de 2025, então é capaz de causar problemas. Mas, diante dos rumos que a temporada tomou desde então, aquela vitória agora parece uma lembrança distante.

Para saber onde assistir a Monaco x Auxerre ao vivo, confira abaixo as informações sobre a transmissão.

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